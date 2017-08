América está obligado a jugar bonito: Miguel Herrera

El técnico argumenta que como propiedad de Televisa el equipo debe generar espectáculo

CIUDAD DE MÉXICO (19/AGO/2017).- El mexicano Miguel Herrera, entrenador del América, dijo este viernes que la obligación de su equipo, que marcha en segundo lugar del Apertura 2017, es jugar bien y bonito como una vía para dar espectáculo a la tribuna.

En las cuatro primeras jornadas del torneo, el América perdió por 0-1 ante el Querétaro y luego superó por 0-2 al Pachuca, 2-1 a Pumas y 0-1 al Atlas para sumar nueve puntos al hilo.

"Es la obligación de este equipo (dar espectáculo), este equipo si no juega bonito, si no juega bien la gente no se llena", dijo Herrera en conferencia de prensa tras la práctica de este viernes en la Ciudad de México.

"(En cada partido) vamos a salir a buscar eso, divertir a la gente", añadió.

Herrera, quien cumple su segunda etapa con el América, le dio al equipo en su primera etapa un sello de escuadra espectacular y ahora en la segunda está en proceso de recuperarlo.

"Desde que asumí la posición de técnico mi primera situación fue tratar de generar diversión a la tribuna porque esto es un espectáculo, más allá de un deporte", apuntó.

El estratega explicó que si el equipo pertenece a la empresa Televisa, "la de mayor importancia en México para generar espectáculo, por supuesto que su equipo tiene que generar espectáculo y eso es lo que intentamos cada partido".

Aseguró que en su equipo se ha visto bien en lo que va del torneo porque sus jugadores "han recuperado la confianza" luego de que en el pasado torneo se quedaran fuera de la liguilla por el título bajo el mando del argentino Ricardo La Volpe.

Este sábado, en la quinta jornada, el América visitará al Lobos BUAP, recién ascendido y cuarto de la clasificación con siete puntos.