No puedo decir cuándo regresa Rafa: abogado de Márquez

José Luis Nassar afirma que todavía recopilan información sobre el caso del jugador

GUADALAJARA, JALISCO (18/AGO/2017).- José Luis Nassar, el abogado de Rafael Márquez, afirmó que no puede indicar cuándo podrá volver a jugar el defensa de Atlas.

"Como lo platicaba en las semanas pasadas, en el tema de Rafa y su club nosotros no hemos participado. Es algo que no puedo corroborar ni mentir sobre ello", dijo Nassar en entrevista con Marca.

El equipo legal de Márquez se encuentra todavía reuniendo información que le permita apelar la inclusión del nombre del jugador en la Lista de sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según el cual Márquez estaría ligado al narcotráfico.

"No hay avances aún en la investigación", dice el abogado. "Ustedes saben que es muy aventurado decir cuándo regresa Rafa. No hay avances, seguimos igual en proceso de recopilación como se los había mencionado. No hay nada más. Estamos en espera de toda la documentación que va llegando poco a poco".

Sobre el estado de ánimo del zaguero, Nassar asegura que "lo vemos muy bien (...), abocado a ayudarnos con toda la información".