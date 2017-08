Puebla espera a un Chivas dolido

Creen que la goleada que recibió ante Monterrey hará más peligroso al Rebaño

PUEBLA, MÉXICO (17/AGO/2017).- El próximo sábado, en la quinta jornada del Apertura, Puebla visitará al campeón Chivas de Guadalajara que viene de recibir una goleada 4-1 ante el Monterrey, lo cual, según Rafael García, hará más peligroso al rival.

"Ellos están dolidos, molestos, y tratarán de hacer un buen partido en su cancha contra nosotros; Chivas merece todo mi respeto, hizo cosas sensacionales el torneo pasado en la liga y la Copa y tiene jugadores de mucha capacidad.

Sin embargo, el estratega calificó de motivante jugar contra el Guadalajara, y para el Puebla será decisivo mantener el orden en la defensa y tratar de hacer daño con la posesión de la pelota y los cambios de juego.

Con un promedio de medio gol por partido, el Puebla es el segundo equipo de peor ataque en la temporada. García lamentó algunas bajas de las que no se reponen y la mala racha del delantero argentino Carlos Salom, quien no ha convertido en sus dos primeros partidos.

"Viene de Chile con 8 goles por torneo y no ha tenido fortuna de anotar", señaló.

El entrenador aseguró hoy que a pesar de los malos números, los jugadores han mostrado un buen fútbol y el problema ha sido la falta de eficacia en situaciones de gol.

"No hemos sido eficaces para finalizar las jugadas, hemos generado, mínimo, cinco jugadas de gol en cada partido, pero el promedio de goles es bajo", señaló el estratega.

El Puebla aparece en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones del Apertura con dos empates, dos derrotas y un par de puntos, con dos goles a favor y nueve en contra, sin embargo el entrenador dijo estar conforme con el funcionamiento porque los jugadores han entendido la idea.

"Estaría más preocupado si viera que el equipo no juega a nada, no tiene propuestas o tira pelotazos. Me ha gustado en la posesión del balón", enfatizó el técnico en una conferencia de prensa.