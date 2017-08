Deportistas lamentan sucesos en Barcelona

Rafael Márquez y Albert Espigares, de Atlas, expresan solidaridad con la Ciudad Condal

GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2017).- Este jueves, luego de reportarse un atropellamiento masivo en Las Ramblas de Barcelona, deportistas de todo el mundo, entre ellos mexicanos que han jugado en España, han levantado la voz para condenar los hechos en los que hasta el momento se han reportado, de acuerdo con la policía local, un saldo de 50 personas heridas y 13 fallecidos.

Rivales en las competencias de distintas disciplinas, los atletas se unen en una sola voz para emitir mensajes en favor de las víctimas. El club Barcelona, que tiene su sede en dicha ciudad, dijo a través de Twitter: “Con el corazón encogido por el ataque a nuestra ciudad. Toda la fuerza y estima para las víctimas, sus familiares y ciudadanos de Barcelona”; por otro lado, algunos de los futbolistas que integran su plantel como Gérard Piqué, Luis Suárez, o Arda Turan, han emitido sus comentarios al respecto.

Otros deportistas que han mandado mensajes de aliento son Gareth Bale (“Mis pensamientos están con todos en Barcelona esta noche”), Sergio Ramos (“Barcelona. No al terrorismo. No a la dictadura del miedo. #StopTerrorism”), Radamel Falcao (“Mi solidaridad y condolencias por las víctimas del ataque en Barcelona. Mis pensamientos y oraciones por la ciudad. De no creer esto), Iker Casillas (“Que tristeza. Toda mi solidaridad con las víctimas y sus familias. Mucha fuerza Barcelona”), y Cristiano Ronaldo (“Consternado con las noticias que llegan de Barcelona. Todo el apoyo y la solidaridad a la familia y amigos de las víctimas”).

MEXICANOS SE UNEN AL MENSAJE

El catalán Albert Espigares, el director del fuerzas básicas de Atlas, expresó su solidaridad con su ciudad natal con una imagen que muestra monumentos distintivos de Barcelona acompañados de un listón negro.

Rafael Márquez, que jugó para el club blaugrana entre 2003 y 2010, también hizo pública su consternación por la tragedia.

"Conmovido por el trágico acontecimiento en #Barcelona toda mi #solidaridad y #cariño en este difícil momento #BarcelonaEstoyContigo", escribió el defensa en su cuenta personal de Twitter.

Entre otros deportistas mexicanos han expresado su sentir destacan los jugadores del Porto, Miguel Layún (“Ojalá algún día lleguemos a desarrollar nuestra inteligencia emocional, que seamos capaces de conectar entre nosotros. No más violencia!”) y Diego Reyes (“Lleno de tristeza e impotencia por lo sucedido en Las Ramblas. Mucha fuerza a mi gente querida de Barcelona, bendiciones”), Andrés Guardado ("Muy triste tras la noticia del ataque terrorista en las #Ramblas de #Barcelona. #StopTerrorism #BarcelonaContigo #BarcelonaAmbTu").

El Club América ("Lamentamos lo sucedido en Barcelona. El Club se solidariza con las víctimas y sus familiares y desea pronta recuperación a los heridos"), Veracruz ("Fuerza, #Barcelona Nuestra solidaridad con los heridos y familiares de las víctimas del atentado en Barcelona"), se suman al mensaje del jugador catalán pero radicado en México Marc Crosas ("Barcelona, la ciudad más solidaria. La mejor ciudad, nuestro corazón. Resiste, no entendemos el odio. #BARCELONA contigo").



EL INFORMADOR / ORALIA FLORES