Madrid brilla; Barça, a oscuras

Los Merengues, sin su crack y Balón de Oro, sólo confirmaron su superioridad sobre el Barcelona y conquistó un lauro más, esta vez por marcador global de 5-1

MADRID, ESPAÑA (17/AGO/2017).- El partido con que el Madrid consiguió su décima Súper Copa de España fue un duelo de luz y sombra. La luz de un Madrid avasallador y seguro de sí contra un Barcelona que es la sombra del equipo que era cuando contaba con Neymar.

“Se nos ha puesto casi imposible”, dijo Sergio Busquets luego de la derrota 3-1 en el partido de ida en el Camp Nou, y su admisión tenía el peso de la sinceridad que se acumula en las palabras de los que casi nunca hablan.

Este equipo, que es historia viviente del futbol, se topó con un Madrid pragmático, sediento de victorias aquí y ahora.

Tal vez en un intento por iniciar a dejar atrás el tridente Messi-Neymar-Suárez, el técnico Ernesto Valverde propuso un esquema 3-5-2, con Suárez y Messi como atacantes.

El Madrid presentó un medio campo con Modric, Kroos y Kovacic. Éste último recibió de nuevo la difícil encomienda de anular a Lionel Messi, el único peligro real de este Barcelona.

Las modificaciones de Valverde lograron el cometido de producir sorpresa, sólo que el más sorprendido acabó siendo su propio equipo. Con sólo cuatro minutos de juego los catalanes ya tenían un gol más en contra.

Más que un gol, se trató de un mensaje de Marco Asensio, uno de los jóvenes príncipes del Madrid que con un zurdazo imposible de parar dejó claro a quien lo dudara que incluso sin Cristiano Ronaldo, expulsado en el partido de ida, este equipo es fulminante y no tiene piedad cuando hay un título de por medio.

Mientras los blancos volaban en hombros de Asensio y Vázquez, el Barcelona era capaz solamente de articular ataques de rutina. Sin la chispa de Neymar, ahora propiedad del París Saint-Germain, la llama azulgrana nunca se encendió.

Al 33’ Lucas Vázquez estuvo cerca de aumentar la ventaja con un tiro que se estrelló en el poste.

El segundo gol merengue llegó finalmente al minuto 38, cuando Benzema se acomodó de derecha un pase de Marcelo y definió de zurda el tanto que terminaba definitivamente con las esperanzas del Barcelona.

En la segunda parte, como ya pensando en otra cosa, el Madrid se tomó un respiro y cedió espacios que el Barcelona no pudo aprovechar.

Al 52’, en un arranque de amor propio, Messi estuvo a punto de aliviar la honra blaugrana con un disparo que se estrelló en el travesaño. Fue el único destello en el último acto de una final que ya estaba sentenciada.

La sangre nueva, el brillo de una nueva época dorada, son del Madrid. El Barcelona, que genera dudas a sólo unos días del arranque de la Liga, se queda luchando con sombras del pasado y el futuro.

MOMENTOS CLAVE

Matarile

Real Madrid ganaba muy temprano el partido y durante media hora Barcelona intentó en vano meterse en el juego. Al minuto 38 una gran definición de Benzema ante la tibia marca de Umtiti puso el global 5-1, una sentencia definitiva para la serie. A partir de ahí, los culés sólo podían meterse al partido, ya no a la disputa del título.

Ni Lio

Con un Madrid a medio gas, Barcelona intentó meterse en el juego y presionó a los locales. Al minuto 52 Lionel Messi se metió al área por izquierda como él sabe hacerlo y a la salida de Navas tocó por arriba, de rutina. El argentino se preparaba para cantar su gol, pero el esférico, caprichoso, pegó en el travesaño y botó muy lejos de la línea.

El colmo

Barcelona se jugaba su último aliento para hacer más decoroso el global de la Súper Copa. Un disparo rechazado de Navas encontró a un depredador natural como Luis Suárez listo para el contrarremate. El uruguayo se tendió de palomita dentro del área, pero la pelota, caprichosa, volvió a estrellarse en el metal, ahora en el poste izquierdo.

EL APUNTE

Zidane, el rey Midas

Así, el técnico francés Zinedine Zidane llegó a siete títulos dirigiendo al Real Madrid en tan solo año y medio: dos Champions League, una Liga, dos Súper Copa de Europa, una Súper Copa de España y un Mundial de Clubes.

LA VOZ DEL EXPERTO

Distancias

Arturo Pacheco (Analista)

Valverde regaló el partido al iniciar Barcelona con un 5-3-2 que nunca había utilizado, con jugadores en posiciones donde no rinden y colectivamente desubicados. Zidane, en cambio, supo rotar y saca el mayor potencial al actualmente mejor plantel del mundo. Real Madrid es favorito a ganar todo.

Barça no compitió

Eduardo Saracho (Analista)

Un baile. En la vuelta de la Súper Copa, los Merengues no encontraron oposición. Asensio y Kovacic se adueñaron del Clásico. Sin Bale, “Isco” y “CR7” el Barça no compitió. Fin de una era y la confirmación de una con tintes blancos.

LA FIGURA

Marco Asensio

Con sus tantos en la ida y la vuelta de la Súper Copa Marco Asensio, de 21 años, se confirmó como una de las figuras del madridismo y se unió a la selecta lista de jugadores que le han marcado al Barcelona en los dos partidos de la Súper Copa (los otros son Iván Zamorano, Raúl y Cristiano Ronaldo).