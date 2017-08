Las jugadoras del Atlas no ganan para vivir

La capitana Marcela Valera señala que en el futbol femenil con lo que se paga no alcanzaría

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- Finalmente se dio una presentación oficial del equipo femenil de los Rojinegros del Atlas, ocurrió este miércoles en el marco de la toma oficial de la fotografía de cara al Apertura 2017 en el Club de Colomos. Jugar al futbol puede ser divertido y a la vez un negocio, muchos jugadores emplean su sueldo en casas, carros y viajes, pero en el futbol femenil esto se ve complicado, ya que a palabras de la capitana Marcela Valera, con lo que les pagan, difícilmente se podría vivir.



"No necesariamente para vivir, pero va a venir de la mano, pues nos va a proyectar, a impulsar nuestras carreras", dijo en conferencia de prensa.



"En primera es el conseguir tu sueño. Todas somos muchachas dedicadas. Muchas dejamos el trabajo, la familia, por este sueño. Queremos jugar, llamar la atención y ojalá que en un futuro se pueda vivir de esto. Nos está cobijando el club, nos va a apoyar al cien por ciento y todo va a llegar", confió la capitana rojinegra.



Por su parte, el presidente de Atlas, Gustavo Guzmán hizo énfasis en que los sueldos de los equipos varoniles y femeniles están muy desbalanceados.



"Los sueldos, comparados con el varonil son bajos. La instrucción que tenemos es hacia remunerar con cuestiones más de especie, como el tema de la educación", informó el presidente.



Por cierto que se informó que el equipo femenil ya no jugará en el Club Atlas Chapalita sus partidos como local, sino que lo harán en la cancha Alfredo "Pistache" Torres de Colomos y con nuevo horario, será a las 11:00 horas y no a las 12:30 como ocurrió en el primer partido ante Santos Laguna.



Otro tema que se tocó, fue el de las playeras, ya que el equipo femenil está jugando con jerseys genéricos y no con la vestimenta oficial del Atlas con la marca alemana Adidas, y es que esto se dará hasta el próximo torneo.



"Adidas en esta primera etapa no diseñó uniforme de dama. Ya está considerado para el próximo uniforme y lo que sí les confirmo es que el uniforme es de la misma marca, de la misma calidad y de alguna manera conservamos nuestra tradición", platicó el presidente Gustavo Guzmán.



