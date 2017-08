Chivas presentará modificaciones ante Puebla

Matías Almeyda afirma que la competencia por puestos está abierta al interno del equipo

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- Los cuatro partidos que lleva el Guadalajara en el Apertura 2017 han mostrado como al cuerpo técnico a través de medidores profesionales de rendimiento que el equipo se encuentra muy disparejo en muchos rubros, entre otras cosas en el ritmo y el aspecto físico, así lo expresó el propio técnico Matías Almeyda.

Por lo anterior, para el encuentro del próximo fin de semana ante el Puebla, a nadie debe sorprender que se realicen algunas modificaciones en el once titular, ya que Almeyda no quiere dar ventaja de ningún tipo.

“Está a la vista, el equipo no está parejo. Al plantel nosotros le hacemos muchos estudios de imagen en parte individual, los recorridos, la parte de intensidad con la cual juegan y hay un montón de herramientas que me ayudan para saber que el equipo no está parejo, lo cual está reflejado. Ya ingresa lo que es la competencia por un puesto”.

No sabe exactamente Almeyda cuánto tiempo le costará al equipo retomar su nivel físico, porque al no estar parejos en este aspecto, en coordinación por lógica se cometen errores y espera sea cuanto antes que estén todos en la misma sintonía.

“Cuando volvamos a tener esos números más parejos, el equipo comenzará a ser el que conocemos, yo deseo que sea lo antes posible. Entonces, desde ese lugar, hay una observación de parte nuestra que no estamos de la misma manera, ahora, para eso entrenamos, corregimos, dialogamos y desde ese lugar darle vuelta a la situación, para poner el equipo como estuvo antes”.

