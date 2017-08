Si no calificamos, es un fracaso: Matías Almeyda

El técnico de Chivas, pide a la afición olvidarse del tema de los refuerzos

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- Se debe salir del momento difícil que vive el Guadalajara futbolísticamente con el apoyo de todos, directivos, jugadores, cuerpo técnico, afición y todos los que estén identificados con los colores rojiblancos, aseguró Matías Almeyda, técnico del Rebaño, quien le pide a la afición apoye en todo momento al plantel porque si no se entra a la disputa por el título, el título de fracaso nadie lo podrá quitar.

Admite Almeyda que su equipo tiene errores, como cualquier otro conjunto del futbol en el mundo, así que la afición debe estar en las buenas, en las malas y regulares, porque al final, todos van en el mismo barco buscando un objetivo claro.

“La concentración no se trata de una sola zona, adelante también, es un conjunto. En todos los partidos hay errores puntuales, al América le cobran un penal en el minuto 93 por error, en todos los partidos hay errores, en pocos casos hay virtudes de los jugadores. El momento del equipo no es el de la Liguilla pero tampoco es el peor momento, está quien exagera y quién no. Somos conscientes que llama mucho la atención, lo bueno se lleva a muy bueno y lo malo, a muy malo. Acá, si no entramos a Liguilla, es un fracaso, para qué exageramos todos los días”.

Para quienes en redes sociales insisten en que el mal momento que vive Chivas es debido a que no se contrataron refuerzos, el técnico pide que se olviden de eso, que se concentre la afición en lo que hay ahora mismo en la plantilla y que lo de Lozano jamás estuvo ni cerca, debido a la cantidad de dinero que se pedía.

“Que no caigan en eso, hoy tenemos que estar más unidos que nunca, esto se trata así. El inicio no es bueno, en Copa estamos bastante bien, se ha perdido el primer partido, entonces lo de Hirving Lozano era imposible, era una jugada, una estrategia que quise hacer yo, una declaración, Lozano nunca iba a poder venir acá porque Chivas no tiene ese dinero”. El por qué no se contrataron más jugadores, dice Almeyda que no era necesario por el proceso que tiene planteado en la institución a corto y largo plazo.

“Entonces, cuando uno trata de mantener un plantel, hay muchas respuestas y si me tengo que sentar a explicar cada una, nos podríamos ir mañana. Una era que no se podía, otra que estoy contento con el plantel, otra que solamente pretendía un solo refuerzo y otra es que no contaba que se irían varios jugadores, nos perjudicó a nosotros pero debemos levantar la parte futbolística, ser un equipo agresivo y tenemos que lograr que el equipo sea constante”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ