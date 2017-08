Almeyda 'truena' contra la Comisión de Arbitraje

El técnico de Chivas está molesto por el castigo que lo deja fuera de actividad por dos partidos

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- El técnico del Guadalajara Matías Almeyda, está muy molesto con la Comisión de Arbitraje, porque considera primero, que fue expulsado de manera injusta ante el Monterrey el pasado sábado; segundo, que le dieron dos encuentros de suspensión sin merecerlo y siente que a alguien le dolió, que el "Rebaño" haya logrado el doblete.

El entrenador rojiblanco arrancó la conferencia de prensa interactuando con los medios, cuestionando si alguien sabía el motivo de su expulsión, para ver si la verdad estaba a la luz pública.

"Hay libertad de expresión, ¿existe?, entonces les pregunto a ustedes prensa, ¿por qué me expulsaron a mí? Eso dice el boletín (por reclamar determinaciones arbitrales) lo cual no es cierto. Tenemos informaciones diferentes, me suspenden por otros motivos, porque les dije supuestamente que son un desastre, lo cual es mentira, la segunda es verdad que no se puede estar en área normal. En el trayecto que yo bajo le pido una explicación al árbitro, pero nos chocamos porque me iba a meter a mi vestidor, de hecho lo filmé, porque acá es fácil decir otras cosas. No pude hacer la descarga, me llama poderosamente la atención que me hayan dado dos encuentros, a Hernán le dieron uno y en Chivas hacen diferencia".

Almeyda espera que no haya una persecución sobre él, sobre su equipo, que los arbitrajes sean normales, sin tendencia a ningún lado, que si se va a castigar a un técnico por decir algo sin ofender, que se castigue entonces a todos y no nada más a uno.

"No lo podría creer y no lo pienso, desearía que no fuera así. Lo que escribieron está mal, una vez que fui expulsado le dije, 'sos un desastre', no antes, entonces hay una mentira, entonces hay que provocar todo esto para ser escuchado. ¿Yo cómo me defiendo? Si nosotros no entramos a la Liguilla será un fracaso, pero si queremos mejorar todos un futbol que es positivo, entonces mejores de verdad. No por que hablé con un dirigente, no pude hacer mi descargo. Este tipo de faltas me indignan, me enojan porque ensucian un bonito deporte".

El pastor rojiblanco puntualizó que jamás le faltó al respeto al cuerpo arbitral, porque cuando se dio el penal que cometió Carlos Salcido, solamente dio un punto de vista, sin agresión, sin levantar la voz.

"Estoy molesto, trato de ser respetuoso, se equivocan a favor en contra, hablé con muchos de ellos muchas veces para que se trate de la misma manera. Si nosotros vivimos ene l futbol una especie de dictadura, entonces nosotros tenemos que asentar en la banca, decir que si a todo. Cuando cobran el penal me arrimo, salí de la zona como todos los entrenadores y le dije al línea que para mí no había sido penal, me dijo que para él sí, me levantó el tono de su voz. Me gusta que me contesten bien, en uso de la autoridad no me va. Está bien cobrado el penal, pero le dije ¿A cuántos les dolió que haya salido campeón Chivas? Por eso el señor se alejó y dijo, esté señor se va, en ningún momento insulté, no lo maltraté, es una opinión que tengo y me llama la atención que a muchos, les dice que la próxima te vas'".

El "Pelado" espera que la Comisión de Arbitraje analice todo esto, que no sigan mintiendo cuando expulsen a un entrenador, para mejorar el futbol en el que estamos.

"No ayuda porque no pude descargar. La otra vez que fui expulsado, fui expulsado cuando terminó el partido ante América. Es raro. El día que me expulsen por hacer un desastre en el campo, vengo acá y doy disculpas. Quise ir a la conferencia de prensa para hablar del partido, porque me gusta ir cuando pierdo o gano, sin importar la multa económica. Más de una vez he ido al vestidor de los árbitros para apoyar, nada más".

