Liga MX Femenil, un logro a medias

La puesta en marcha del torneo profesional para damas en México dista mucho de considerarse un éxito, pues aún hay varios temas pendientes por resolver

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- El pasado fin de semana recién se jugó la tercera jornada oficial de la novel Liga MX Femenil. Su aparición, si bien es un logro del deporte mexicano y la lucha por la igualdad de géneros, no termina por ser un triunfo completo, pues las mujeres no han gozado de un trato completamente a la par de la Liga varonil.

Aunque de momento es un proyecto naciente que difícilmente podría pretender ser un gran negocio, la brecha entre ambos circuitos y ambas ramas se ve desde cosas mínimas hasta situaciones que pudieran rayar en la discriminación.

Ser parte fuera de casa

Aunque algunos equipos como Tigres, Veracruz, Xolos, Cruz Azul o León sí han permitido que su representativo femenil juegue dentro de su estadio, algunos otros equipos, entre ellos los tapatíos Chivas y Atlas, han preferido que sus jugadoras encaren sus compromisos en sedes alternas.

Para ejemplo basta un evento histórico: el pasado sábado 29 de julio se disputó el primer Clásico Tapatío oficial de esta Liga y el Guadalajara jugó como local en el Club Chivas San Rafael, no en el estadio donde el Rebaño juega cada 15 días.

Aunque el partido logró reunir a varios centenares de personas en el Club, no terminó por ser una experiencia totalmente grata, pues los aficionados que acudieron a ver el juego tuvieron que atestiguar las acciones pegados a una malla metálica que no permitía tener la mejor visibilidad. Algunos de los presentes tuvieron que moverse constantemente conforme el juego fue avanzando, esto para buscar un mejor ángulo.

Para la segunda jornada del naciente torneo Atlas jugó como local para recibir a Santos. Las tapatías lograron el triunfo con marcador de 3-2, pero el escenario que atestiguó el compromiso fue el Club Atlas Chapalita, no el emblemático Estadio Jalisco.

En la tercera Jornada Chivas volvió a ser local, en esta ocasión recibiendo al Necaxa. El partido, en el que las rojiblancas se impusieron por la mínima diferencia, se disputó en Verde Valle.

De lo exclusivo a lo excluyente

Diferente a lo que ocurre en la Liga MX, que cada vez es más permisiva con la inclusión de jugadores extranjeros, el circuito femenil pretende ser más exclusivo al sólo permitir jugadoras nacidas en México.

Sin embargo, la Liga parece haber cruzado ese delgado límite que existe entre lo exclusivo y lo excluyente, pues las jugadoras mexicanas que nacieron fuera de territorio nacional tampoco pueden contar con un lugar en la Liga Femenil.

Incluso si alguna jugadora de Selección Nacional deseara participar en la Liga, pero nació en Estados Unidos, no podría ser registrada con algún equipo, ya que el reglamento de la división, en su Artículo 8, es tajante al señalar esta situación.

“Una jugadora es elegible para participar en los partidos que integran los Torneos Apertura 2017 y Clausura 2018, siempre que se encuentre debidamente registrada por su Club en la LIGA MX Femenil, conforme a lo dispuesto por el presente Reglamento. Sólo Jugadoras nacidas en México podrán participar en los Torneos de la LIGA MX Femenil”, reza el artículo.

Para ejemplo de lo anterior está Clarissa Robles Quezada, quien es internacional con la Selección mexicana, pero por haber nacido en California no tiene cabida en la Liga del país que representa como deportista.

Dificultad para verlas

Atestiguar el desempeño de cada equipo de la Liga MX Femenil es una tarea imposible para el aficionado. Al no contar con transmisiones por televisión, los interesados en seguir el paso de los equipos no tienen más que conformarse con saber el resultado de los partidos.

En este tenor, el Guadalajara se volverá pionero al utilizar su plataforma de Chivas TV para transmitir los juegos que su equipo femenil dispute como local en las instalaciones del Club Chivas Verde Valle.

El partido del pasado fin de semana entre Guadalajara y Necaxa fue el primer juego de la Liga MX Femenil en ser transmitido por una plataforma televisiva.

Con una piel distinta

Otro conflicto que parece mínimo, pero que sí resalta a plena vista, es el tema de los uniformes de las jugadoras, pues mientras algunas escuadras sí utilizan una versión fiel al uniforme que portan los hombres en la Liga MX, otras escuadras juegan con indumentarias que parecieran un tanto improvisadas.

Tal es el caso de las rojinegras del Atlas, quienes no han podido portar la histórica y emblemática camiseta de los Zorros. Durante su juego ante Chivas en la primera jornada lucieron un uniforme negro con vivos blancos, mientras que como locales en la Jornada 2 recibieron al Santos Laguna jugando con una camiseta roja con vivos blancos.

En la frontera, Xolos de Tijuana es otro ejemplo palpable, pues a pesar de que su equipo varonil lleva una camiseta rojinegra con un diseño elaborado, su representativo femenil disputa su competencia con un jersey sin mucho detalle en donde predomina el color rojo.

Escuadras como Chivas, Pumas, Necaxa, León, América, Pachuca, Morelia, Veracruz, Toluca o Monterrey son la otra cara de la moneda, pues sus jugadoras sí cuentan con una indumentaria a la par de sus respectivos equipos varoniles.

Cruz Azul es la excepción, pues la institución se dio a la tarea de confeccionar un diseño especial en el que incluso modificó un poco el escudo tradicional del equipo. No fueron fieles al uniforme de los varoniles, pero le dieron identidad y un diseño especial a su representativo en la Liga MX Femenil.

SABER MÁS

Ausentes

Los dos equipos de Puebla, es decir, Lobos BUAP y Camoteros, son los únicos dos de la Liga MX que no tienen representante en la Liga MX Femenil.

EL DATO

Los equipos

Entre sus 16 escuadras activas en este Apertura 2017, la Liga MX Femenil vive su temporada del debut con 405 jugadoras registradas.