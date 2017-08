Reportan falla en venta de boletos de NFL en México

Cientos de usuarios de las redes sociales se quejan de que no pueden conseguir sus entradas para el juego Patriotas – Raiders

GUADALAJARA, JALISCO (15/AGO/2017).- La mañana de este martes, a partir de las 09:00 horas, Ana Betancourt ingresó a la página de Ticketmaster, su objetivo era conseguir un boleto para ver a sus "Pats" en la Ciudad de México.

Colocó el código que le daba el acceso a la preventa y comenzó su "pelea" con el sistema:

"No podía ingresar, después de que ponía el número de tarjeta (para darme acceso) me pedía en más de una ocasión verificar 'que no era un robo'. Después de aproximadamente media hora de estar actualizando la página, de usar tres navegadores diferentes, incluyendo Internet Explorer, logré conseguir un boletos de dos mil 600 pesos (en Cabecera), la verdad aproveché que había ese... el proceso duró más o menos 40 minutos desde que me metí hasta que logré completar la compra".

Pero ella fue una de las pocas personas afortunadas que logaron sortear las dificultades que presenta adquirir una entrada para el encuentro de la NFL en México.

En Twitter, cientos de usuarios se quejaron de las fallas que les impedían conseguir un boleto. Algunas de las quejas principales de los usuarios fueron que no tenían los códigos, la página de la venta no se desplegaba de manera correcta, que el mapa interactivo no funcionaba, una verificación de identidad excesiva y que no aparecía ningún tipo de boleto disponible, a pesar de que habían transcurrido pocos minutos de que se habilitó el sistema.

@cristobalvelar: Desde temprano buscando comprar boletos y @Ticketmaster_Me sin funcionar @nflmx

@malparadormir: Gracias a @Ticketmaster_Me hoy más que nunca estoy seguro que no soy un robot pero sigo sin tener boletos #NFLMexico #RaiderNation

@Silher2: ¿Es en serio? #NFLMexico #Banorte #Ticketmaster tu página se cae y la reventa tiene todas las localidades disponibles #fraudenflmx

Hasta el momento, el sistema de venta de boletos no ha aclarado si continúan las fallas en su portal o si, en verdad, se terminaron los boletos que estaban disponibles para la preventa.

Sin embargo, cabe recordar que la venta al público en general está programada para el próximo jueves 16 de agosto a partir de las 09:00 horas así que, si quiere conseguir tus boletos, aún tienes oportunidad.

EL INFORMADOR / PATRICIA GALLARDO