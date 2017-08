Caso Juzgado

Ahora sí, ha comenzado la verdadera, única y original Liga MX

GUADALAJARA, JALISCO (15/AGO/2017).- Bendita Liga Muy X, ya comenzó ahora sí. Este H. Tribunal denosta cualquier calificativo de “competitiva” a una competición que se abraza del “cualquiera le puede ganar a cualquiera” para justificar lo que en las Ligas más importantes del mundo se llama mediocridad.

Y así, comienza el recuento: América le gana de último minuto y con uno menos al hasta hace poco rojinegro candidato al título. Después, Cruz Azul y Toluca aburren en un partido donde se topaban dos de los mejores planteles de la Liga. Luego, al campeón lo agarraron de los cuernos y... lo golearon.

Después, el subcampeón y plantel más poderoso de América Latina y lugares circunvecinos pierde con uno de los sotaneros. Luego, el otro sotanero le mete tres en su casa al hasta hace una semana maravilloso Necaxa.

Al día siguiente Pumas vence a los sorprendentes Lobos BUAP y su técnico sale a decir que protagonizaron el partido más aburrido del campeonato y para cerrar con broche de oro, el Veracruz le gana de visita al Santos en su otrora impenetrable territorio.

En la tabla general del líder al décimo puesto hay sólo cuatro puntos de diferencia; equipos que perdieron todo al inicio ganaron uno y ya superan al campeón y en fin... ¡ha comenzado la verdadera, única y original Liga MX!

EL PODIO

1.- Se rayaron

Uno de los favoritos del torneo dio un golpe de autoridad. Ciertamente Rayados abusó del mal momento que vive Chivas y de un pésimo planteamiento del segundo tiempo, pero ganar y golear al campeón vigente siempre será noticia. Más allá de eso, el equipo de Mohamed enseñó el músculo y se consolidó como el equipo más constante en un torneo que ya empezó con los golpes de irregularidad.

2.- Ódienlos más

El efecto “Piojo” se empieza a sentir en Coapa. De aquél América indefenso que perdió en casa sin meter las manos ante Querétaro poco queda. Las Águilas están de regreso, con dos triunfos de visita y jugando cada vez mejor.

3.- No se despegan

Callados, callados, pero los Diablos Rojos se mantienen en la parte alta del torneo jornada a jornada. No son el equipo más querido, ni el más espectacular, pero el Toluca está desde el torneo anterior entre los mejores.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

1.- Mamá soy Paquito

Su equipo ha sabido mantenerse entre los primeros ocho del torneo. Ha ganado una de sus dos visitas y en casa empató con el campeón y con uno de los contendientes del certamen, Toluca. Todo parece marchar bien en azulandia, pero Paco Jémez no se supo controlar ante un sector que tuvo la osadía de aburrirse con el 0-0 ante los Diablos Rojos y les levantó el dedo. Por menos que eso, Boy se fue de la Máquina...

2.-Se les 4-peó

Ya ensalzamos las virtudes de un Monterrey que sin duda es candidato al título, pero no se puede dejar de lado, al menos en este espacio, una goleada al Guadalajara y menos cuando el Rebaño es el campeón vigente. Chivas no supo manejar una ventaja tempranera y en el segundo tiempo fue un desastre defensivamente. Tras recibir el tercero, ni siquiera atinó a cerrarse para no recibir un cuarto tanto que armó el marcador de escándalo.

3.- Pero si todavía no hace frío...

Los cohetes y los artificios de pirotecnia que retumbaron en la Colonia Indepedencia tras el triunfo del Atlas ante Pumas se mojaron para la Jornada 4 y sencillamente no encendieron. Es fácil escudarse en la ridícula falla de un penalti cuando en realidad el rival fue superior prácticamente todo el partido y ganó cuando jugaba con uno menos. Para colmo, en el Atlas no se han enterado de que tienen al sotanero de los cocientes a sólo dos puntos...

EL VILLANO

De lo sublime a lo ridículo

Nos acababa de regalar una joya de gol. Nos regaló también una estampa para el anecdotario en esa velada rivalidad con Messi en el festejo de ese tanto. Pero no tardó mucho en salirle lo barrio a Cristiano Ronaldo y reaccionó como si estuviera en la dominical de Tesistán cuando el árbitro le mostró una roja ciertamente cuestionable. Como en España no se andan con rodeos, Cristiano estará guardado el próximo mes...

LA FIGURA

Castillo en CU

2 goles marcó el chileno Nicolás Castillo para darle el triunfo a los Pumas sobre el otrora líder Lobos BUAP. La UNAM no requirió de hacer un gran partido ni de avasallar a un rival que llegó con muchas credenciales al juego; bastó con el hecho de que el andino se acordó que cuando se pone a jugar es uno de los mejores artilleros de la Liga. Un par de pepinos de su autoría mantienen vigente a Palencia en el Pedregal.

LA FRASE

Para la posteridad

“Hoy fuimos una vergüenza como partido; me atrevo a decir que éste ha sido el partido más aburrido en lo que va del torneo.”

Rafa Puente, técnico de Lobos, tribuneando