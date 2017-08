Alto, lo de Chivas no es 'campeonitis'

Expertos coinciden en que varias circunstancias complicaron el torneo para el Rebaño

GUADALAJARA, JALISCO (15/AGO/2017).- Guadalajara fue goleado por Monterrey y aparece en el penúltimo lugar de la tabla general. Pese a que en este semestre sólo ha vencido a los Bravos de la Liga de Ascenso, los expertos consultados prácticamente coinciden en que el Rebaño no sufre de campeonitis y sí de una mala pretemporada que se complicó por varias circunstancias

LA VOZ DEL EXPERTO

Opiniones

RUBÉN RODRÍGUEZ (PERIODISTA)

¿Qué pasó en este arranque?

Falta de una buena pretemporada. Evidente que el arranque sería complicado con lesionados y ausencias, sumado a la falta de nivel en general. El equipo depende, por ahora, de lo que haga Pizarro.

¿Faltaron refuerzos?

En un plantel de mexicanos siempre faltan refuerzos. Chivas tiene un 11 campeón, pero hay pocas variantes y reacción en la banca. Aplaudo que si no encontraron su opción A, invirtieran en básicas en lugar de contratar segundas o terceras opciones.

¿Chivas tiene campeonitis?

La campeonitis no existe. Esto es de preparación, descanso y recuperación. Chivas está en el proceso de recuperación. Hoy en cuatro juegos llevan uno perdido y tres empates. Es más escándalo que la realidad que vive el equipo.

¿Hay solución a corto plazo?

En México cuenta poco o nada el inicio, pesa y vale más el cierre. Entre la Fecha 10 y 12 se conoce a los contendientes al título. Tiempo suficiente para que Chivas recupere a sus lesionados y la forma física, porque en concepto y asociación no sufre.

ARTURO PACHECO (ANALISTA)

¿Qué pasó en este arranque?

Se sabía de antemano, y comprobado en la pretemporada, que el inicio en la Liga sería muy complicado por la ausencia de seleccionados y lesionados, dando oportunidad a jóvenes canteranos, y que tardaría el equipo en volver a tomar ritmo.

¿Faltaron refuerzos?

No, porque en algún momento Almeyda contará con el plantel completo, e incorporar más jugadores externos podría resolver lo inmediato pero a costa de tapar a los jóvenes canteranos, quienes necesitan tiempo y juego en su proceso para madurar.

¿Chivas tiene campeonitis?

No, el problema no ha sido ni de actitud ni entrega, sino que apenas está comenzando a trabajar con la mayoría del cuadro titular, que no estuvo en pretemporada, y que la ausencia de Pulido pesa demasiado a la ofensiva.

¿Hay solución a corto plazo?

Sí, trabajar de mejor manera con lo que hay, porque lesiones y suspensiones continuarán y aún queda mucho torneo para aspirar a calificar. Las victorias llegarán si recuperan el dominio de la posesión, la intensidad ofensiva y la presión alta efectiva.

SERGIO LUGO (EX FUTBOLISTA Y TÉCNICO)

¿Qué pasó en este arranque?

Chivas paga el precio de los lesionados, la ausencia en la pretemporada de los seleccionados y el bajo nivel que todavía arrastran los que jugaron Copa Oro.

¿Faltaron refuerzos?

Sí, se pudieron traer a uno o dos jugadores porque la exigencia para un Chivas campeón es diferente, no baja, al contrario.

¿Chivas tiene campeonitis?

No, este mal arranque de Chivas es por razones más profesionales que de actitud. La campeonitis es un término que acuñamos para casos como éste, pero aquí no aplica.

¿Hay solución a corto plazo?

Sin duda, Chivas levantará, tiene el plantel para hacerlo y ahora queda ponerse a trabajar sin lamentos, el torneo avanza y no pueden perder más tiempo.

JAIME GARCÍA ELÍAS (COLUMNISTA DE EL INFORMADOR)

¿Qué pasó en este arranque?

Por una parte está volviendo a su normalidad, por otra está pagando el precio de las ausencias de varios jugadores. También está sufriendo las consecuencias de que los adversarios le están jugando como se le juega al campeón.

¿Faltaron refuerzos?

No, porque el equipo tiene un buen plantel, pero las ausencias que tuvieron en las primeras jornadas y el proceso de retomar el ritmo que se requiere, le significó sacrificar eficiencia en los primeros partidos.

¿Chivas tiene campeonitis?

Sí. La campeonitis es un fenómeno múltiple que no sólo consiste en que afloje o no un equipo que gana el título, sino que pueden pasarle muchas circunstancias. Es muy común que el equipo campeón sufra en las primeras jornadas del torneo siguiente.

¿Hay solución a corto plazo?

Creo que es cuestión de confiar y seguir trabajando. El tiempo tiene que ayudar a que el equipo se estabilice, pero de cualquier forma creo que será muy difícil que el equipo repita una campaña tan exitosa como la del torneo anterior.

LA CIFRA

7 puntos los que sumaba Chivas hasta la Jornada 4 del Clausura 2017.

LA PELÍCULA DE CHIVAS EN EL APERTURA 2017

El resplandor del Diablo

Chivas arrancó el torneo en casa ante Toluca con un equipo muy mermado por ausencia de seleccionados, lesionados y algunos elementos que apenas regresaban de meses de inactividad por lesión. El Rebaño jugó con varios juveniles, dominó por momentos a un cuadro muy experimentado y al final terminó 0-0 con los Diablos.

Ni tan Santos

Almeyda insistió en la fórmula de la pretemporada y mandó a Torreón un equipo juvenil para enfrentar al Santos en el arranque de la Copa. Otra vez Chivas compitió, pero en la segunda mitad no le alcanzó y el rival terminó ganándole 2-0 con un par de penaltis.

A toda máquina

Para el segundo duelo de la Liga, Chivas ya presentó a sus seleccionados en la visita al Cruz Azul. El equipo se notó más fuerte, con la presencia necesaria para enfrentar al gran plantel de La Máquina con el que terminó empatando 1-1 un juego que perdía en la primera mitad.

Un rincón cerca del cielo

Aprovechando que jugaba en casa, Almeyda mandó a su segundo partido de Copa un equipo donde trató de equilibrar a los juveniles de la pretemporada con una columna vertebral de titulares. Bravos ganaba 2-1 en el primer tiempo, pero Chivas terminó ganando 4-2 utilizando todavía más estelares.

Electroshock

El Rebaño, con la misma base que enfrentó a Cruz Azul y tras conseguir su primer triunfo ante Bravos en la Copa, avasallaba en 20 minutos al entonces líder Necaxa. Los rojiblancos ganaban 2-0 pero en 10 minutos la visita le empató merced a un par de errores defensivos. Bien y mal en el mismo juego.

A mí me gusta más estar en la frontera

Almeyda mandó un equipo juvenil a enfrentar a Bravos en Ciudad Juárez, con la idea de darle prioridad a la preparación del equipo estelar para enfrentar al Monterrey. El Rebañito supo comportarse a la altura ante los fronterizos y con gol de José Juan Macías vencieron al equipo local.

Los 4 fantásticos

Guadalajara visitó Monterrey en lo que sin duda era su máximo reto de este arranque de campaña. Los rojiblancos encontraron una ventaja tempranera que al parecer sólo hizo enojar a un rival que terminó arrollándolo en un pésimo segundo tiempo para un marcador de escándalo: 4-1.