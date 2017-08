Alejandra Valencia, tercera mejor del mundo en tiro con arco

Está sólo por detrás de las surcoreanas Chang Jin Hye y Ki Bo Bae

CIUDAD DE MÉXICO (14/AGO/2017).- La mexicana Alejandra Valencia se ubicó en el tercer sitio del ranking de Tiro con Arco Mundial (World Archery) con 209.500 puntos. Este lunes la organización, antes conocida como Federación Internacional de Tiro con Arco, colocó a la deportista tricolor entre los tres primeros sitios, sólo por detrás de las surcoreanas Chang Jin Hye (300.500) y Ki Bo Bae (271.000).

"¡Tercera mejor arquera del mundo!, es una súper emoción estar ranqueada en este lugar, ahora a seguir entrenando para mejorarlo ", mencionó la atleta en su cuenta personal de Twitter.

"Todo esto nos da confianza sobre el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, así que cuando vayamos a competir en el Campeonato Mundial de la Ciudad México podemos tener una buena competencia y buenos resultados. Todo lo que atravesamos en este tipo de competición nos ayuda a lograrlo”, afirmó Valencia Trujillo, en entrevista con el órgano internacional de tiro con arco.

Alejandra tendrá la oportunidad de disputar la final del serial de Copas del Mundo de Tiro con Arco que reunirá a las mejores ocho del planeta en Roma, Italia, los días 2 y 3 de septiembre.

"No esperaba calificar, lo quería y pensé en ello. Me dijeron que lo había hecho y me sorprendió mi clasificación", apuntó la sonorense, quién será la única mexicana en participar en la justa a realizarse en el Stadio dei Marmi, en Italia.