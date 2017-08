El Real Madrid acaricia un nuevo título

Cristiano y Asensio ponen al Barcelona contra la pared para el juego de vuelta en el Bernabéu

BARCELONA, ESPAÑA (13/AGO/2017).- El Real Madrid ve más cerca la Súper Copa de España tras ganar ayer por 3-1 al Barcelona en el partido de ida en el Camp Nou en el primer Clásico tras la salida de Neymar del club catalán, en un partido en el que Cristiano Ronaldo fue expulsado tras marcar.

El luso, que había empezado el partido en el banquillo, fue expulsado apenas 20 minutos después de entrar en el campo (58’) por doble amonestación (82’). Vio la primera amarilla por quitarse la camiseta para celebrar su gol y la segunda por un presunto “clavado” en el área.

En un ambiente de pretemporada, ambos equipos disputaron un partido equilibrado que se aceleró en la segunda parte, especialmente tras el primer tanto.

El Barça fue el primero en acercarse con peligro a la portería de Keylor Navas cuando Luis Suárez recibió un pase largo de Andrés Iniesta para soltar un disparo que detuvo el portero tico (10’).

Messi sujetado

Sin embargo, al Barcelona le costaba tener el balón ante un Real Madrid que presionaba y que optó por un marcaje personal sobre Leo Messi, que apagó bastante a la estrella argentina.

Francisco Alarcón “Isco” volvió a brillar a la hora de superar líneas y llevar el balón en el equipo blanco. A la media hora, se coló por la izquierda para dejar un balón atrás para la llegada de Gareth Bale, cuyo disparo despejó Marc André Ter Stegen.

El rápido gol en propia puerta de Piqué al intentar despejar un disparo de Marcelo (49’) sirvió para animar el encuentro.

El técnico blanco Zinedine Zidane dio entrada a Cristiano Ronaldo por Karim Benzema (58’) manteniendo a “Isco” por detrás del luso y Bale, mientras el Barcelona dio entrada a Denis Suárez por Deulofeu, que hizo las veces de Neymar de inicio.

La entrada de Denis animó el ataque barcelonista que empezó a llegar con mucho más peligro.

En el 59’, Keylor Navas despejó un remate de cabeza de Luis Suárez y poco después Denis Suárez ponía un balón franco a Sergio Busquets que con toda la portería para él mandó el balón a las nubes (73).

Apenas unos minutos después llegó el empate cuando Messi se encargó de rubricar un penal cometido por Navas al derribar en el área a Luis Suárez (76’).

Cristiano expulsado

El Barcelona estaba viviendo entonces sus mejores momentos, llegando con peligro, hasta que una contra del Real Madrid acabó con el gol de Cristiano Ronaldo.

El luso recibió un balón largo, recortó en el pico del área a Piqué y soltó un disparo que se coló por la escuadra de Ter Stegen (80’), pero la idea de Cristiano de celebrar el gol quitándose la camiseta le jugaría una mala pasada.

Sancionado con amarilla por ello, poco después vería una segunda amonestación siendo expulsado por lo que se perderá el partido de vuelta el miércoles en Madrid.

Pese a jugar los últimos ocho minutos con uno menos el Real Madrid aguantó y aún aumentó su cuenta con un tercer tanto de Marco Asensio sobre la campana (90’).

La vuelta será el miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu.

LOS GOLES

Autogol de Piqué

MINUTO 49. Gerard Piqué trató de despejar un centro del madrileño Marcelo, con tan mala suerte que anidó el balón en las redes barcelonistas. 0-1.

Messi da el empate

MINUTO 76. Navas había tocado a Suárez en el área y el árbitro marcó penalti. Messi cobró a la derecha de Keylor, quien se tiró hacia la izquierda. 1-1.

Golazo de Cristiano

MINUTO 79. Cristiano disparó ante la floja marca de Piqué y sacó un obús al ángulo superior izquierdo de Ter Stegen, quien poco pudo hacer para evitar el 1-2.

Asensio remata

MINUTO 80. Lucas Vázquez (#17) proyectó a Marcos Asensio (derecha), quien con zurda educada puso el balón en la horquilla superior derecha de Ter Stregen. 1-3.

LAS FRASES

"No nos gusta perder y menos contra el Real Madrid y menos cuando te juegas un título, pero dentro del palo que ha sido hay cosas que podemos rescatar.”

Ernesto Valverde, DT del Barcelona

“No me voy a meter con el árbitro. Me puede molestar la expulsión de Ronaldo. No hay penalti y la tarjeta es un poco fuerte. Pero esto no lo podemos cambiar.”

Zinedine Zidane, DT del Real Madrid