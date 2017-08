Edgar Rivera logra cuarto lugar en salto de altura

Igualó por segunda vez en el evento su récord nacional de 2.29 metros

LONDRES, INGLATERRA (13/AGO/2017).- El mexicano Edgar Rivera terminó en un meritorio cuarto puesto en la prueba de altura del Mundial de Londres 2017, tras igualar por segunda vez en el evento su récord nacional (2,29 metros), mientras que el oro fue para el catarí Mutaz Essa Barshim.

Rivera terminó con la misma altura que el sirio Majd Essin Ghazal (2.29), pero el asiático se llevó el bronce al haber superado esa altura en el segundo intento, mientras que el mexicano lo hizo en el tercero.

"Tengo sentimientos encontrados. Estoy feliz por el resultado, porque es un premio a la constancia, pero quedé cerca del bronce. Puede que fuera una competencia con un nivel no tan alto como en otros Mundiales, pero estoy contento con cómo se dieron las cosas. Estuvimos cerca", comentó Rivera tras la final.

"No espera un resultado así. Sentí que en mi último salto me tragaba el estadio, con la adrenalina a tope. Casi venía llorando cuando corría, por mi gente, por México, vamos, con todo... Pensé que iba a pasar la barra, pensé que no había tocado tanto como para que se cayera", explicó sobre su último intento ante el 2.32.

El catarí Barshim se impuso con una marca de 2.35 metros, mientras que la plata fue para el ruso Danil Lisenko (2.32), que compitió con bandera neutral, debido a la suspensión a la federación de su país, acusada de un sistema de dopaje generalizado.

Rivera había pasado al primer intento las alturas de 2.20 y 2.25 metros, logrando la mejor clasificación de un mexicano en el Mundial, después de la plata lograda por Lupita González este domingo en los 20 km marcha.

Edgar Rivera, de 26 años, estuvo cerca de igualar a su hermano mayor, Luis, que logró un bronce en salto largo en el Mundial de Moscú 2013.

El especialista mexicano de salto de altura logró su mejor resultado en sus tres participaciones en Mundiales, tras competir en Daegu 2011 y Moscú 2013, donde no pudo pasar las eliminatorias, igual que en los Juegos Olímpicos de Rio en 2016.

El mexicano vive y se entrena en Colonia (Alemania), lo que le permite participar frecuentemente en citas importantes en Europa.