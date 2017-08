Monterrey nos superó: Matías Almeyda

El técnico de Chivas ejerce autocrítica luego de la derrota 4-1 ante Rayados

GUADALUPE, NUEVO LEÓN (12/AGO/2017).- Matías Almeyda, técnico del Guadalajara, no escatima palabras: "Monterrey fue un justo ganador, nos superó".

Los regiomontanos le propinaron esta noche una dolorosa goleada 4-1 al campeón defensor del futbol mexicano.

"Tuvimos la chance de ponermos a los dos minutos en ventaja y después el partido fue bastante parejo y empezamos a cometer algunos errroes, pero también hay un gran mérito de Monterrey y cuando es así sólo es ver los errores, trabajar y salir nuevamente adelante", dice el técnico del Guadalajara.

Almeyda dejó el campo de juego al minuto 68 luego de ser expulsado por reclamos excesivos, una sanción que el estratega encuentra injusta.

"Creo que por intermedio del diálogo y la comunicación el mundo se maneja. Es la primera vez que me expulsan y sin reclamar. Solo hice un reclamo y el árbitro nunca se dio cuenta por qué fue. El línea dijo que me expulsaran y bueno, me expulsaron".

En el análisis del "Pelado", Chivas logró equilibrar las acciones en el primer tiempo "por intermedio del control nuestro del juego y porque marcamos muy bien en ataque", pero en la segunda parte los Rayados anotaron muy pronto su segundo y tercer gol con lo que, en palabras del técnico, "se desvirtuó el partido".

Entre los errores cometidos por Chivas, el entrenador señala los descuidos en la defensa de los rojiblancos.

"Sabíamos que no se le podía dar un metro a los delanteros de ellos porque la gran parte de las veces terminan siendo gol", sentencia.

La clave para mejorar el juego del Rebaño y ganar por primera vez en el torneo es fomentar la competición por los puestos titulares, una estrategia que Almeyda ya ha aplicado en el pasado.

"Entra una buena competencia entre ellos y de ahí es levantar nuevamente", dice el entrenador, que reconoce el valor de la autocrítica en momentos de baja de juego.

"Cuando uno es superado se tiene que dar cuenta y lo tiene que decir", afirma.