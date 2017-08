El 'Piojo' muestra apoyo a Rafa Márquez

'Es un tipo derecho, estoy seguro que estará limpio de culpa y seguro seguirá su carrera', dijo el americanista

GUADALAJARA, JALISCO (11/AGO/2017).- Fue su capitán en la Copa del Mundo de Brasil 2014, por eso y por la carrera intachable que Rafael Márquez ha tenido sobre el terreno de juego, el director técnico de las Águilas del América, Miguel Herrera, declaró este viernes que apoya al capitán del Tricolor y de los Zorros del Atlas, luego de que se diera a conocer el miércoles que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo boletinó.

"Externar mi total apoyo, es una persona muy seria, a veces en México juzgamos antes de, hay que esperar a ver qué pasa, Rafa ya tomó las riendas como debió tomarlas, tendrá todo el apoyo de quienes lo conocemos, es un tipo derecho, yo siempre meto las manos por cualquier jugador y estoy seguro que estará limpio de culpa y seguro seguirá su carrera, le deseo toda la suerte del mundo", dijo el estratega americanista.

Por otro lado, el "Piojo" no se sorprendió ante el carácter mostrado por Oribe Peralta al momento de cobrar la pena máxima, la cual le dio el triunfo a su equipo sobre los Rojinegros del Atlas de último segundo.

"No me asombra Oribe, tiene mucho carácter, siempre ha sido así, sé que puede agarrar la pelota y patear, tenía toda la confianza del mundo, el pateador es Cecilio pero no estaba en la cancha, pero Oribe lo hace muy bien", afirmó Miguel Herrera.

EL INFORMADOR / Javier Robles