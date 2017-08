Detallan obstáculos legales en caso Rafa Márquez

Abogado especialista delinea lucha desigual con el gobierno de EU

GUADALAJARA, JALISCO (11/AGO/2017).- Rafael Márquez no exageró al decir que su lucha por ser removido de la lista de sanciones del Departamento del Tesoro sería "el partido más difícil de su vida".

El jugador, de nacionalidad mexicana se dirigirá al gobierno de Estados Unidos, por lo cual no tiene los mismos derechos a un debido proceso de un ciudadano estadounidense, el Departamento del Tesoro no debe explicarle la evidencia que existe en su contra y no existen tiempos mínimos para que reciba una respuesta.

Además, en caso de que logre demostrar su inocencia, el jugador difícilmente sería resarcido.

"Estará trabajando en la oscuridad" dice el abogado Jason Kalafat, especialista en sanciones del OFAC, quien explica que el jugador deberá aportar todas las pruebas posibles para demostrar que no tiene ninguna relación con la red del narcotraficante Raúl Flores.

El abogado señala que en la lista de la OFAC han existido errores en el pasado, aunque han sido casos de confusión de individuos en países de medio oriente que comparten el mismo nombre. El caso de Márquez es excepcional, porque podría ser la primera figura de renombre internacional incluida en la lista de sanciones.

"En este caso, ya que el Señor Márquez es tan famoso y conocido tengo la certeza casi total de que el OFAC ha tomado precauciones extra para asegurarse de que la persona que querían poner en la lista era efectivamente él", explica Kalafat.

Si la OFAC se niega a remover a Márquez de su lista de sanciones el futbolista podrá llevar su caso a una corte federal de Estados Unidos, aunque en ese caso el escenario no es mucho más alentador para el jugador.

"Las cortes tienen una extrema deferencia al OFAC porque esta relacionado con la seguridad nacional", explica el abogado.

Una vez agotadas las posibilidades de apelación, el jugador podría volver a pedir su remoción de la lista demostrando que ha eliminado sus vínculos con la persona al centro de la investigación criminal o colaborando con la justicia de Estados Unidos. En cualquier caso, el proceso podría tomar años.

Incluso en el caso que Márquez pudiera demostrar su inocencia y lograra ser removido de la lista de sanciones, sería muy difícil obtener algún tipo de resarcimiento por parte del gobierno de Estados Unidos.

Para obtener una compensación, Márquez tendría que "demostrar que la OFAC actuó con negligencia o incluso mala fe. Me parece extremadamente improbable", dice Kalafat.