Rafa es una persona honesta: Rodolfo Cota

El arquero de Chivas apoya a Márquez y pide respetar el deseo de privacidad del defensa

GUADALAJARA, JALISCO (10/AGO/2017).- Rodolfo Cota, arquero del Guadalajara, manifestó que hablar del tema por el que está pasando Rafael Márquez es delicado, ya que observó la conferencia de prensa que el propio jugador rojinegro dio y pidió respeto, el cual dijo acatará, sin dejar de mencionar la gran persona que es.

“Es un líder, una persona honesta que lo poco que me tocó estar con él, la gran carrera que tiene lo respalda por todo lo que ha logrado al ser uno de los jugadores más importantes que ha dado México. Tiene mi total respeto por lo que ha hecho, es de respetarse, puedo decir que es un muy buen compañero porque estuve con él en vestidores y en lo deportivo es muy profesional. Lo único que puedo hablar de él son cosas buenas”.

Precisó el arquero rojiblanco que la mejor forma de darle respaldo a Márquez, es hablando directamente con él, no saliendo en cámaras. Cota insistió en respetar el momento que vive en todos los aspectos.

“Para eso tenemos el número de Rafa, quien ha convivido con él tiene su número y podemos hablarle, tampoco se trata de salir en cámaras. De mi parte, no tocaré ese tema, si le quiero demostrar mi apoyo, lo haré saber directo, porque ya me ha tocado estar con él, sé que puedo tocar esos temas y si pidió respeto, hay que no hablar del tema”.

LA FRASE

“Es un tema delicado, ayer vi la conferencia donde pedía respeto para ese tema, no puedo opinar, sino el demostrar todo el apoyo. No puedo hablar de algo que no sé, si pidió respeto hay que ir por esa línea”.

Rodolfo Cota, arquero del Guadalajara.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ