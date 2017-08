No hay focos de alarma en Chivas

Rodolfo Cota asegura que el equipo está tranquilo pese a que han obtenido tres empates

GUADALAJARA, JALISCO (10/AGO/2017).- Luego de no ganar en tres encuentros de manera consecutiva en el Apertura 2017, el arquero del Guadalajara Rodolfo Cota puntualizó que no hay ningún foco de alarma encendido por no haber logrado el primer triunfo del Apertura 2017 y ante el Monterrey, será una extraordinaria oportunidad para lograrlo.

“Veo al equipo tranquilo, no se ha podido conseguir los resultados en casa con los tres puntos, pero el equipo viene de menos a más, a proponer los encuentros, cada vez nos vemos mejor y estamos tranquilos. Cada día nos esforzamos para dar lo mejor, sacar los resultados y pese a que no se ha ganado, estamos tranquilos”.

Chivas al interior está urgido de un triunfo, porque dentro de la conquista de unidades que hicieron antes de arrancar el campeonato, están debajo de lo presupuestado.

“Las metas son al inicio del torneo, no esperamos a equis jornada, porque ya nos pasó hace algunos torneos que arrancamos con una racha de ganar y logramos entrar a Liguilla, acá las metas se pueden comenzar a dar desde el inicio. A veces se pueden dar resultados como nos pide Matías, pero a veces se pueden dar sin jugar bien. Nosotros trabajamos para hacer lo que Matías nos pide, si trasladamos eso a la cancha y los resultados no se dan, entonces a trabajar más”.

Lograr el primer triunfo ante el Monterrey es la meta en el redil, más porque el rival no ha perdido, no ha recibido gol y será un excelente sinodal para saber puntualmente en dónde se encuentran parados futbolísticamente.

“Difícil, si bien Monterrey no ha recibido goles, lo cual marca que es un equipo ordenado que arranca de atrás para adelante. Son encuentros de goles, nos ha tocado enfrentar partidos allá y han sido difíciles, este será difícil por cómo llegan ellos y sabemos que Monterrey tampoco ha perdido y le pone plus para traernos un buen resultado”.

El hecho de que en otros estadios del país siempre estén cobijados por la afición y en Monterrey no, no es una desventaja para el arquero, porque ya están acostumbrados a que en cada visita que hacen a la Sultana, es lo mismo.

“Cuando llegamos al hotel siempre nos recibe gente, es la verdad, si bien no es como en otros estadios que se nota en la tribuna la afición, pero a lo mejor estamos acostumbrados a eso, que está el apoyo, que hay zonas de rojiblancos y sean muchos o pocos, sabemos que siempre están con nosotros, nos lo han hecho ver. En ese estadio, como en el Volcán lo llenan sus aficiones de los equipos, lo cual no nos hace sentir menos en la cancha, es bonito. La afición hace presencia en la mayoría de estadios que vamos”.

LA FRASE

“Sabemos que el arranque puede ser complicado, no llegamos al cierre de la mejor manera pero gracias al buen trabajo de mis compañeros, hicimos una buena Liguilla.

Rodolfo Cota, arquero del Guadalajara.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ