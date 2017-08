Entrega de estafeta

Allyson Felix fracasa en su intento de ganar los 400 metros, prueba conquistada por su compatriota Phyllis Francis

LONDRES, INGLATERRA (10/AGO/2017).- La estadounidense Phyllis Francis corrió el 400 más rápido de su vida (49.92) para proclamarse campeona mundial derrotando a las favoritas, la estadounidense Allyson Felix y la bahameña Shaunae Miller-Uibo, que se venían disputando la supremacía en las grandes competiciones.

La medalla de plata tampoco fue para ninguna de las dos grandes. La bahrainí Salwa Eid Naser, de sólo 19 años, se metió también por delante de ellas con una marca de 50.06, récord nacional.

Un bronce con 50.08 fue todo lo que obtuvo Allyson Felix, la atleta que más medallas de oro olímpicas (seis) y mundiales (nueve) tiene de la historia. Su bronce eleva a 14 el número de metales cosechados por “Patas de Pollo” en campeonatos del mundo.

Sólo tenía por delante a la jamaiquina —después eslovena— Merlene Ottey en la cuenta de medallas mundiales. Ahora ya empata a 14 con la que llegó a ser conocida por “la dama de bronce” por la cantidad de metales de esta clase que llegó a conseguir. También, Felix igualó en medallas mundiales al jamaiquino Usain Bolt, que puede llegar a 15 en la que será su última actuación en justas de este tipo, cuando corra el relevo 4x100 el fin de semana.

A sus 31 años, Allyson Felix, líder del ránking del año con sus 49.65 de Londres en julio, defendió su título mundial con la determinación y la elegancia de siempre, pero esta vez las fuerzas le abandonaron ya antes de acabar la última curva.

Salwa Eid Naser, de 19 años, había sido la más rápida en Semifinales (50.08), a modo de aviso para las dos favoritas, Felix y Shaunae Miller-Uibo, plata y oro en Río, oro y plata en el Mundial anterior. La joven bahrainí llegó a Londres con una marca de 50.88 y la fue rebajando carrera a carrera, hasta dejarla en 50.06.

Londres ofrecía a Felix la revancha de su derrota “in extremis” olímpica, cuando Shaunae se arrojó sobre la meta. Desde aquel 15 de agosto no se habían enfrentado en un 400. La final mundialista, sin embargo, ha dado paso a una nueva generación.

“No voy a mentir. Estoy decepcionada por no lograr el oro, pero el Mundial no ha terminado. Aunque ésta era la carrera que me iba mejor, la carrera individual, que es la más importante. Pero estoy contenta por mi compatriota. En este nivel, no puedes subestimar a nadie”, dijo Felix.

“Pienso que todavía me queda cuerda. Todavía no he hecho todo lo que quería y estoy ilusionada con llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio-2020”, concluyó la atleta norteamericana.

EL DATO

Van Niekerk a la Final de 200

El sudafricano Wayde Van Niekerk, campeón mundial de 400 la noche del martes, luchará hoy por el doblete en la Final de 200, en la que, finalmente, estará el botsuanés Isaac Makwala, el más veloz del mundo en lo que va de año (19.77). Van Niekerk, obtuvo el tercer puesto en la tercera Semifinal con 20.28, repescado por tiempos para la carrera decisiva. Le habían ganado el turco Ramil Guliyev (20.17) y el estadounidense Ameer Webb (20.22).