Este será mi partido más difícil: Rafa Márquez

El defensa de Atlas niega estar vinculado al narcotráfico

GUADALAJARA, JALISCO (09/AGO/2017).- Rafael Márquez, defensa del Atlas rechazó las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo vinculan al narcotráfico y afirmó que las enfrentará en lo que cree será su "partido más difícil".

"El día de hoy diversos medios de comunicación señalaron que soy objeto de una investigación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América por supuestos hechos relacionados a una organización criminal. Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas", dijo el defensa, quien no admitió preguntas durante la breve rueda de prensa que se llevó a cabo en la cancha Alfredo “Pistache” Torres del Club Atlas Colomos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó hoy a través de un comunicado que Márquez formaría parte junto a otras 20 personas de la organización del narcotráficante Raúl Flores Hernández. A los involucrados, entre los que se encuentra además el cantate Julión Álvarez, se les revocará la visa estadounidense y se les congelarán los bienes que estén bajo el control de personas o instituciones de Estados Unidos.

"Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me abocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados", dijo Márquez. "Nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se han ventilado en diversos medios de comunicación".

"Quiero reiterar mi compromiso de apoyar a las diferentes autoridades y gobiernos correspondientes en la medida que me sea posible y mantener informados a los medios de comunicación".

Márquez pidió respeto hacia su familia en lo que calificó como "una situación difícil", fuera de lo normal.

El jugador agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores y afirmó que enfrentará las acusaciones, "así como he encarado mi carrera como profesional".

Márquez, que no entró en detalles acerca de la defensa que planea interponer se limitó a concluir diciendo, "es mi partido más difícil; intentaré esclarecer todo esto en cuanto se pueda y ser el Rafa Márquez que ustedes conocen".

El defensa informó fuera de micrófono que se ve complicado que juegue el próximo viernes ante América en la Jornada 4 del Apertura 2017.

Rafael Márquez no se presentó a entrenar este miércoles al Estadio Jalisco con el resto de sus compañeros, debido a que recibió permiso de su directiva para acudir a la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, a rendir su declaración de manera voluntaria.