Podríamos aprender mucho de la MLS: ‘Chicharito’

Defiende a Jonathan dos Santos y Carlos Vela, que dejan el futbol español por EU

GUADALAJARA, JALISCO (09/AGO/2017).- El delantero mexicano del West Ham Javier "Chicharito" Hernández defendió la decisión de Carlos Vela, que dejará el futbol español para emigrar a la MLS de Estados Unidos.

"Estoy feliz si él (Vela) está feliz, por algo lo decidió cada quien hace de su su vida lo que quiera", afirmó Hernández en rueda de prensa.

"Chicharito" destacó los aspectos positivos de la transferencia de Vela, y afirmó que la Liga mexicana podría aprender algunas lecciones de su contraparte estadounidense.

"Va a jugar en una ciudad que es prácticamente mexicana, va a estar en una Liga que ha crecido muchísimo, que hay que guardarles como mexicanos mucho respeto y mucha admiración de cómo manejan ellos su Liga; creo que podríamos aprender muchísimo para que nuestro futbol crezca".

El delantero cuestionó la opinión de quienes ven la salida de Vela a la MLS como un retroceso en su carrera profesional.

"¿Qué nos cuesta verle el lado positivo a las cosas? ¿Por qué hay que verle el lado malo a cualquier mexicano o a cualquier ser humano? ¿Por qué todo debe ser malo, por qué todo debe ser hacia atrás, por qué todo debe ser en contra?", preguntó el atacante del West Ham.

"Chicharito" afirmó que si Vela mantiene su nivel seguirá siendo tomado en cuenta por el seleccionador de México, Juan Carlos Osorio, y dijo que aunque a los jugadores mexicanos les gustaría agradar a la afición de su país, a final de cuentas buscan la satisfacción personal.

"Si a veces tomamos decisiones en nuestras vidas que no hacen sentir orgullosos a los mexicanos, qué más queremos hacer; nosotros tratamos de buscar nuestra felicidad".

Hernández rechazó las comparaciones entre su carrera y la de Carlos Vela o Jonathan dos Santos, negando ser mejor deportista por competir en una liga de mayor nivel.

"Mi felicidad es haber venido al West Ham, pero no por eso soy mejor jugador o mejor persona que Carlos Vela o Jonathan dos Santos. A mí no me gusta que me pongan como ejemplo por haber venido al West Ham, porque yo soy diferente a ellos, pero eso no me hace mejor persona o mejor futbolista, ni más ambicioso ni mucho menos, hay que respetar a los mexicanos"