Luis Reyes pone en duda su regreso ante América

El jugador de Atlas dice que todo dependerá de las pruebas médicas que se realizará

GUADALAJARA, JALISCO (08/AGO/2017).- Justo cuando parecía que el conjunto del Atlas tendría plantilla casi completa para enfrentar este viernes a las Águilas del América, el lateral izquierdo de los Zorros, Luis Ricardo Reyes, señaló que aún está en duda su regreso a las canchas y que éste dependerá de pruebas médicas que le serán realizadas en el transcurso de la semana.

El defensor de los rojinegros tenía previsto regresar a la actividad para el juego correspondiente a la fecha 4 del Apertura 2017, sin embargo una lesión en la pierna izquierda ha retrasado su regreso con los tapatíos.

''Tengo una distención en la parte de atrás de la pierna. Quiero jugar y lamentablemente no pude estar. Mañana me harán diagnósticos para ver cómo sigo y si no estoy al cien, no arriesgaré el trabajo de mis compañeros''.

Tras haber sido el único futbolista mexicano en participar con la Selección de Juan Carlos Osorio tanto en la Copa Confederaciones como en la Copa de Oro, el famoso ''Hueso'' se dijo complacido por haber sido tomado en cuenta para participar con el representativo tricolor.

''Sé que hay grandes laterales izquierdos, pero dentro de los gustos del profesor Osorio, gracias a Dios, yo estoy ahí. La idea era ganar contra Alemania, dolió mucho esa derrota. Estando afuera la sentí. Queremos trascender, lamentablemente no se dio el resultado, pero ahora debemos seguir en lo que viene, que es clasificar al Mundial''.

Advierte peligrosidad de Cecilio Domínguez

Sobre el América, próximo rival de los Zorros, Reyes señaló que la defensa de los rojinegros deberá ser cuidadosa con la ofensiva de los azulcremas, en especial con el delantero paraguayo Cecilio Domínguez, quien actualmente luce como el hombre más peligroso del equipo capitalino.

''Es un gran equipo, Cecilio Domínguez es quien está llamando la atención y debemos ser cuidadoso con él. Nosotros tenemos que respetar a todos los rivales. El 'Piojo' ya conoce más de la institución, ha hecho un gran crecimiento y tenemos argumentos para hacer un gran partido y una gran producción de juego para ganar el partido''.

Para saber

Ante la probable ausencia de Luis Reyes en la lateral izquierda, el profesor José Guadalupe Cruz podría mandar en su lugar al defensor Daniel Arreola, quien no desconoce esta posición.

