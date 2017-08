Monfils y Ferrer sufren en su debut

El francés y el español batallaron más de la cuenta para superar a sus respectivos rivales de primera ronda

MONTREAL, CANADÁ (08/AGO/2017).- El francés Gael Monfils sufrió para superar la primera ronda del Masters de Montreal (Canadá), lo que logró tras remontar el primer set ante el estadounidense Steve Johnson, al que acabó derrotando por 2-6, 7-6 y 6-1.

Algo similar le pasó al español David Ferrer, número 33 en el ranking de la ATP, que tuvo que nadar a contracorriente para eliminar al británico Kyle Edmund, que se llevó el primer set en el tie break por 6-7 (5).

El alicantino reaccionó a tiempo, se llevó las dos siguientes mangas por 6-4 y 6-3 en dos horas y 27 minutos de juego y se enfrentará por un boleto a la tercera ronda al ganador del choque entre el estadounidense Jack Sock y el francés Pierre-Hugues Herbert.

Otro español, Albert Ramos, número 23 del ranking mundial, fue superado por el número 52, Robin Haase, en una hora y 17 minutos de partido.

El número 13 del mundo, el francés Lucas Pouille, cayó contra todo pronóstico frente al estadounidense Jared Donaldson, número 66 del mundo, por un doble 7-6.

El australiano Nick Kyrgios, número 16 del ranking mundial, no tuvo problemas para deshacerse del Serbio Viktor Roicki por 6-1 y 6-2.

El mayor de los hermanos Zverev, el alemán Mischa, derrotó al eslovaco Norbert Gombos en un partido largo e igualado (6-4, 6-7 y 6-3).

Nadal busca la cima del ranking

El Masters de Montreal ofrece al español Rafael Nadal la oportunidad de arrebatar al británico Andy Murray el número uno del ranking mundial, lugar que se le niega desde julio de 2014.

Exento de la primera ronda por su condición de primer cabeza de serie, el balear necesita firmar tres victorias en este Masters 1,000 para volver a figurar en el primer puesto de la clasificación.

Con su presencia en Semifinales se garantizaría el ascenso desde el segundo lugar, que ocupa actualmente con un total de 7 mil 465 puntos, hasta el primero, en posesión de Murray con 7 mil 750.

Ganador del título en 2005, 2008 y 2013, Rafael Nadal se mostró cauto sobre la posibilidad de volver a comandar la clasificación.

“No estoy pensando en el número uno, lo único en lo que pienso es en intentar jugar igual de bien que en la primera parte del año”, aseguró.

Errani, suspendida por dopaje

La italiana Sara Errani deberá purgar una suspensión de dos meses, tras dar positivo de la sustancia letrozol en un control antidopaje que se realizó en febrero, informó ayer la Federación Internacional de Tenis.

Errani atribuyó el resultado positivo a una contaminación, procedente de un medicamento que tomaba su madre tras detectársele cáncer de mama.

“Nunca, en mi vida o en mi carrera, he consumido una sustancia prohibida”, recalcó Errani en un comunicado. “Estoy sumamente decepcionada, pero al mismo tiempo me encuentro con la conciencia tranquila y estoy segura de que jamás he hecho algo indebido”.

Un panel determinó que la infracción de Errani se ubicó “en una escala menor”, pero que aun así debía ser suspendida dos meses, a partir del 3 de agosto.

PARA HOY

El tenista checo Tomas Berdych, décimo favorito, entra en acción hoy cuando se enfrente a Nikoloz Basilashvili, de Georgia.