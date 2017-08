Caso Juzgado

Los penales a lo panenka deben permanecer en el tiempo por el bien de la polémica

GUADALAJARA, JALISCO (08/AGO/2017).- El encanto de lo poco pícaro que queda en el balompié y que los puristas quieren erradicar en nuestros días. Eso son los penales a lo panenka que derraman tinta cada vez que se da la ocasión de presenciar alguno.

Luego de la doble ejecución de un par de penaltis que se dio en el último Clásico Capitalino, el tema vuelve a la mesa de discusión sobre si es una falta de respeto al juego y al rival, sobre si es o no una locura en tiempo rígidos, y sobre todo sobre si es correcto o no ejecutar así una pena máxima.

Más allá de que Silvio Romero quedó como el tonto de la película y Cecilio Domíguez como un genio por una acción similar en igualdad de circustancias y en el mismo juego —el duelo América-Pumas que terminó con victoria para las Águilas—, este H. Tribunal dictamina que los penales a lo panenka deben permanecer en el tiempo por el bien de la polémica y para recordarnos de dónde surgió este juego: de los campos y los barrios, donde lo único que importaba era divertirse.

EL PODIO

1.- Voraces e incógnitos

Cuatro líderes tiene la Liga MX, pero el mandón absoluto tras el recuento de los goles a favor y los goles en contra se llama Lobos BUAP, un equipo avocado a mantener la categoría al inicio del torneo y que hoy está en lo más alto de la tabla general. La escuadra poblana ha sorprendido con sus resultados, que, lamentablemente, han sido punto menos que incógnitos, pues los licántropos no tienen transmisiones de televisión como locales, pues no han firmado con ninguna televisora al no aceptar la poca generosa primera oferta que les hicieron ESPN y Televisa.

2.- Electrizantes

Otro equipo que goza de las bondades de un buen arranque de torneo es el Necaxa. Los Rayos están entre los líderes invictos del campeonato tras certificar su puntaje con pasajes de buen futbol en el Estadio Chivas. Los de Aguascalientes habían vencido a Tijuana y a Veracruz, ciertamente dos escuadras que no pintan en este certamen, pero después vinieron a enfrentar a Guadalajara y tuvieron los arrestos para sobreponerse a un tempranero 2-0 en contra para terminar empatando e incluso, dieron la sensación durante muchos lapsos de que podían ganar el cotejo.

3.- Poco a poco

A pesar de las sorpresas que han significado al inicio del torneo los conseguido por Lobos BUAP y Necaxa, lo cierto es que la Liga poco a poco empieza a tomar su cauce normal. Dentro del grupo de equipos que lideran el certamen con siete puntos están Toluca y Monterrey, dos escuadras llamadas a ser protagonistas por sus plantillas. Detrás de ellos aparecen equipos como América, Cruz Azul y los multimillonarios Tigres; no muy lejos viene el campeón Chivas. No falta mucho para que el torneo ponga a cada quien en su lugar.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

Ni japo, ni puntos

Con poco futbol y muchos pretextos de parte de su técnico, Pachuca arrastra la cobija en el arranque del torneo. En su primer descalabro, Diego Alonso se quejó de que los Pumas eran marrulleros; después, cuando perdió con América, la queja fue contra el arbitraje. Ahora que cayó ante Lobos BUAP no hubo mucho que decir, pues sólo lo vieron ellos y los que fueron al estadio al no haber transmisión de televisión. Su estrella japonesa no tiene para cuando aparecer y los Tuzos están en el último lugar.

No son enchiladas

A la salida de Miguel Herrera del Tijuana, se pensaba que la directiva iría por un entrenador de prestigio o por lo menos con cierto palmarés. Atendiendo a la recomendación de un promotor, la dirigencia volteó a Sudamérica para decidirse finalmente por Eduardo Coudet, técnico de Rosario Central, dos veces subcampeón de la Copa Argentina. La realidad dice que el “Chacho” no ha podido hacer que el equipo superlíder del año anterior pueda sumar tan solo un punto.

Ni modo que no

Cierto, Cruz Azul parece levantar no sólo por el arranque del torneo actual sino por la forma como cerró el campeonato anterior, jugando bien y logrando los puntos que lo dejaron a un paso de la Liguilla, sin embargo, los cementeros no pueden alejarse de la querencia y ni modo que aquí no diéramos cuenta de ello. Resulta que cuando estaban por hilvanar su segundo triunfo del torneo, ante uno de los peores equipos del torneo, se dejaron empatar a un minuto del final. Sí, la cruzazulearon...

EL VILLANO

Héroe y villano

Lo que vimos con Silvio Romero y Cecilio Domínguez el sábado anterior, es digno de la pluma de Sebastián el “Loco” Abreu, el mismo que cuando era redactor de un periódico en su país se entrevistó a sí mismo . Que Romero haya decidido patear a lo panenka en un juego empatado, bueno; pero que Cecilio haya decidio replicarlo pese a que su compañero había fallado y el juego contnuaba 1-1, insistimos, digno de la pluma del “Loco” Abreu.

LA FIGURA

Como si nada

2 goles hizo Avilés Hurtado precisamente el día que regresó a Tijuana para enfrentar al equipo que lo catapultó a convertirse en una de las estrellas de la Liga, en uno de los jugadores mejor pagados del circuito, y en uno de los grandes fichajes de este receso. El ecuatoriano vacunó en dos ocasiones a los canes del norte, en ambos tantos los festejos fueron muy discretos en estricto apego al respeto por su ex escuadra, pero de igual forma fueron mortales para Xolos, que sigue sin sumar en el torneo y extranándolo sobremanera.

LA FRASE

Para la posteridad

“Espero que no lo vuelvan hacer, todavía lo estoy digiriendo. Ya se hicieron, ya pasaron, no me agradaron estas situaciones.”

Miguel Herrera, técnico del América, mientras masticaba un birote pa’l susto.