Perder el invicto no deprime al Atlas

El ‘Profe’ Cruz se dijo orgulloso de su escuadra pues es garantía del buen nivel del equipo

GUADALAJARA, JALISCO (07/AGO/2017).- En algún momento habrían de perder el invicto y José Guadalupe Cruz era consciente de eso. Luego de que el domingo pasado cayeran en la cancha de Toluca en un juego donde Atlas tuvo la ventaja en dos ocasiones, el estraga rojinegro se dijo orgulloso de su escuadra.



Para el timonel del cuadro tapatío, haber perdido el invicto de la forma en que lo hicieron no es motivo para sumirse en la depresión, sino más bien una garantía de que están trabajando de buena forma y compitiendo en un alto nivel.



"Lo que me da seguridad es que esté quien esté, llámese como se llame, el equipo no se condiciona y no modifica. No se debilita. Somos un equipo fuerte en ambas competiciones (Liga y Copa). A veces hay derrotas que te deben hacer sentir orgulloso de tu equipo. En algún momento teníamos que perder, pero no es para sumirnos en la depresión ni mucho menos".



"Son esas cosas que suceden, hay factores que influyen y me quedo orgulloso de mi equipo porque ha sido un digno rival, ha jugado bien al futbol y no se condiciona por factores como la altura, el horario o el rival. Eso te habla de un equipo que está para cosas grandes", compartió.



Con dos triunfos en tres juegos y ubicados en los primeros planos del Apertura 2017, Cruz no echa las campanas al vuelo, pero sí consideró justo reconocer que su equipo ha sido humilde y trabajador para poder desplegar el futbol que por momentos ha mostrado.



Ahora, tras lo sucedido en Toluca, la mayor conclusión que le quedó al timonel es que deben mostrar ese ímpetu y calidad desde el silbatazo inicial hasta el final del tiempo de compensación.



"Hemos sido humildes, hemos trabajado y hemos sido muy profesionales. Veo a nuestro equipo sólido y bien trabajado, sabe perfectamente a lo que juega. Nunca dije que fuéramos invencibles, dolió la derrota pero hay que sacar buenas conclusiones. Estamos para ser contendientes (...) Realmente hemos estado muy cerca y nos hemos dado cuenta de que somos capaces, sin embargo los partidos duran 90 minutos y al final hemos tenido desatenciones que nos han impedido sacar un mejor resultado", finalizó.



Con la derrota ante Toluca, Atlas no pudo retomar su lugar como líder general de la competencia y propició que Lobos, el recién ascendido, se colocara como el sorpresivo puntero del Apertura 2017. Por desgracia para los Zorros, este descalabro también los hizo caer hasta el quinto puesto de la clasificación.



