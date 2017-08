Dávalos da la cara por los jóvenes de Leones Negros

El técnico de los melenudos ha manifestado su apoyo a los jugadores, tras ligar tres derrotas

GUADALAJARA, JALISCO (07/AGO/2017).- Perder tres encuentros consecutivos nunca ha sido algo que se pueda digerir fácilmente, aunque para el director técnico de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Jorge "Vikingo" Dávalos, este es el precio que se está pagando por contar con un equipo lleno de jóvenes mexicanos.



El timonel del equipo universitario ha manifestado su apoyo a los noveles jugadores tras ligar tres derrotas en el comienzo del Apertura 2017 del Ascenso Mx.



"Es el momento de darle oportunidad a nuestros jóvenes, sé que es la etapa más complicada, la más difícil, detrás vienen generaciones muy buenas, estamos pagando un precio muy alto, pero alguien tiene que dar la cara y para eso estoy aquí. Yo he hecho trabajos similares en otras instituciones, este es el camino y por ahí vamos a seguir. Esta etapa de transición ha sido difícil, pero estoy seguro de que las cosas van a funcionar, el salto al profesionalismo todavía asusta a algunos jugadores, pero algún día diremos que todo ha valido la pena".



Dávalos Mercado señaló que la falta de regularidad y contundencia han sido las dos cruces que los Leones Negros han arrastrado en este inicio del torneo, en el que han caído ante Correcaminos, Potros UAEM y Mineros de Zacatecas.



"Me preocupa que estamos jugando bien por lapsos, la semana pasada en el partido contra Potros tuvimos un primer tiempo muy bueno, íbamos ganando 1-0 y nos dieron la vuelta. No es nada cómodo que en tres juegos sólo tengamos un solo punto. Hay que batallar, aguantar toda esta situación, este es el camino que elegimos, sólo espero que nuestros jugadores maduren lo más rápido posible".



Tras los abucheos recibidos en sus encuentros como local, el estratega del conjunto melenudo agregó que respeta la opinión de los aficionados, aunque aseguró que pronto cambiará el mal andar del equipo.



"La gente siempre tiene razón, ellos pagan un boleto y tienen derecho a expresarse, yo respeto su opinión y estoy seguro de que cuando hagamos las cosas bien nos van a aplaudir. Yo creo que todo mundo sabía que sería una temporada difícil, teníamos muchos jóvenes que no jugaban o jugaban ratitos".