Marín no se siente por debajo de Pereira o Alanís

GUADALAJARA, JALISCO (07/AGO/2017).- Pese a que no ha podido ganarse un lugar como titular indiscutible en el Guadalajara, el zaguero Hedgardo Marín no siente que su nivel esté muy por debajo de sus compañeros Jair Pereira u Oswaldo Alanís, quienes son los centrales con mayor constancia en el once inicial del estratega Matías Almeyda.

Desde su perspectiva, el canterano del Rebaño aseguró que en el vestidor rojiblanco todos tienen la capacidad para pelear un lugar, pues incluso los menos experimentados han demostrado tener calidad.

“Creo que estamos cerca todos, lo han visto. No estuvimos nosotros por selección y (Miguel) Basulto y ellos lo hicieron bien. Hemos demostrado que cualquiera lo puede hacer bien, hasta los canteranos, (José Juan) Macías, (Fernando) Beltrán, están bien preparados y lo hemos demostrado”.“Creo que todos estamos listos. Es un buen plantel el que tenemos, cualquiera puede ser titular, toca afrontarlo y demostrar en la cancha que es lo más importante”, compartió.

El pasado 27 de abril Hedgardo Marín cumplió tres años de haber debutado en Liga MX. En este lapso el defensa zurdo del chiverío ha llegado a ser tomado en cuenta para la selección mayor de México, pero no ha podido tener constancia como uno de los elementos infaltables dentro del esquema rojiblanco. Su torneo con mayor regularidad fue el Apertura 2016, donde logró iniciar en un total de 11 encuentros. En los otros semestres que ha disputado con el primer equipo del Guadalajara ha oscilado entre una o seis apariciones como jugador titular.

A pesar de los números, el defensa asegura que no ha pensado en salir de Chivas para buscar la consolidación en otro club.

No desespera la falta de triunfos

Ya en un tenor más grupal, el defensa del Guadalajara reconoció que no pierden la calma pese a que no han conseguido un triunfo en Liga y en cambio ya perdieron un partido en Copa MX. Para Marín es importante que él y sus compañeros mantengan un paso ascendente en este todavía joven Apertura 2017.

Ahora, el defensor confía en que puedan conseguir su primera victoria de la campaña en su visita de este fin de semana a Rayados en la Sultana del Norte.“Hemos empatado, tenemos una derrota (en Copa) pero hemos mantenido un mismo nivel, es importante ir de menos a más, hemos mejorado mucho y lo vamos a demostrar conforme avance el torneo. Es ir de menos a más y esperemos hacer un buen partido y qué mejor que contra Monterrey. Al equipo lo veo bien, de menos a más y creo que vamos a ir llegando a un 90 o 100 por ciento, después de eso habrá que mantenerlo”, señaló.

Luego de dos encuentros de Copa MX y tres más de Liga, Chivas no ha podido arrancar del todo bien su camino a refrendar sus títulos, pues apenas ha sumado una victoria y un descalabro en el certamen copero. A su vez ya hiló tres empates en lo que respecta a la Liga.

EL INFORMADOR / DIEGO ALEJANDRO REOS