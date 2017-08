Abraham Calderón, la figura en Pachuca

El piloto regiomontano logró su segunda victoria consecutiva de la temporada al imponerse en la categoría estelar del serial

CIUDAD DE MÉXICO (07/AGO/2017).- El neoleonés Abraham Calderón vivió un fin de semana de ensueño en el Autódromo Moisés Solana de Pachuca, Hidalgo, al concretar un doblete en la séptima fecha del campeonato 2017 del serial Nascar Peak México.

Calderón terminó por llevarse no sólo la carrera estelar del campeonato, la de la V8, sino que también conquistó la bandera a cuadros en la carrera de los Tractocamiones.

Partiendo desde el cuarto puesto en la carrera de la V8, Calderón pudo arrebatarle la posición de líder a Rubén Pardo, ganador de la pole el día anterior.

Con esto, el regiomontano conquista su tercer triunfo de la temporada en la categoría estelar y segundo de manera consecutiva, después de haberse colocado en lo más alto del podio en Aguascalientes, tres semanas atrás.

Mientras que en la categoría de los Tractocamiones, el regiomontano dominó de principio a fin y se consolida como líder de la clasificación en dicha categoría.

“Fue un fin de semana con el que sueñas y esto es el resultado que día con día trabaja todo el equipo. Agradezco a mis patrocinadores por su dedicación y el rendimiento dado hoy (ayer) en Pachuca”, resaltó Calderón.

El regio estuvo acompañado en el podio de la V8 por Manolín Gutiérrez, que cruzó la meta un segundo y 325 milésimas después que Calderón para ubicarse en el segundo sitio, mientras que a Michel Jourdain Jr. le tomó casi tres segundos después que el líder cruzar la meta y ubicarse en el último puesto del podio.

Daniel Suárez, con su primer Top 3 en la Nascar Cup Series

En el histórico asfalto de Watkins Glen, el regiomontano Daniel Suárez obtuvo su primer Top 3 en la Nascar Cup Series, la categoría estelar de la organización Nascar.

Suárez continúa con buenas actuaciones en su año de novato en la categoría, pues ayer logró su octavo Top 10 de la temporada.

“Estoy muy orgulloso de todo el equipo. No nos quedaba mucho combustible hacia el final, no podía empujar mucho, pero defendí bien la posición, no podía hacer más, pero logramos el objetivo de poner el auto en la parte de arriba”, apuntó Suárez.

CALENDARIO

Próxima parada

La Nascar Peak México Series continúa con la actividad de su temporada 2017 a partir del próximo fin de semana del 19 y 20 de agosto, cuando aterrice en Querétaro.