Tiburones Rojos suman su primer triunfo del Apertura 2017

Veracruz aprovechó los regalos de Puebla para ganar 2-0 en el ‘Pirata’ Fuente

VERACRUZ, VER. (06/AGO/2017).- El equipo de Tiburones Rojos de Veracruz sumó su primera victoria en este Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, luego de aprovechar los regalos de Puebla para firmar un 2-0 en el estadio Luis "Pirata" Fuente.



En el cierre de la tercera fecha del certamen, el uruguayo Adrián Luna, al minuto 10, y el argentino Cristian Menéndez, al 42, fueron los encargados de llevar al triunfo a los jarochos. La Franja acabó con 10 elementos por la expulsión del uruguayo Pablo Cáceres, al 59.



De este modo, Veracruz llegó a tres puntos en la tabla general, aunque en la clasificación del cociente que define el descenso siguió en el sótano. Por su lado, Puebla se mantuvo con una unidad y la continuidad del estratega Rafael García se tambalea.

Veracruz sabía que Lobos BUAP sigue con gran paso en este amanecer del certamen para alejarse en el tema del descenso, así que ya no podía darse el lujo de dejar escapar unidades y ante su afición aprovechó las debilidades de La Franja para ganar.

Tiburones Rojos no había anotado en el campeonato y rompió esa racha negativa con gran ayuda del portero visitante Moisés Muñoz, quien se "tragó" un disparo de tiro libre de Luna para colocarse 1-0.

A Puebla le costó demasiado el encuentro, salvo una gran jugada futbolera de mucho toque, donde Francisco Acuña apenas mandó su disparo desviado en lo que parecía la igualada antes de la media hora, pero de ahí en fuera, la visita pasó desapercibida.

Con el marcador a favor y la sensación de 40 grados centígrados en el césped, los "escualos" fueron mejores que Puebla, que vivió un duelo para el olvido en zona defensiva, una situación que aumentó las preocupaciones en el técnico Rafael "Chiquis" García.

Tras el yerro de "Moi", ahora tocó el turno al defensa Luis Venegas, quien retrocedió mal la pelota y dejó solo al "Polaco" Menéndez, quien no perdonó de frente al arco para anotar el 2-0, con disparo suave bombeado.

Después del descanso parecía que los "camoteros" iban a mejorar en su funcionamiento pero eso no llegó y la situación empeoró por la expulsión del uruguayo Pablo Cáceres por recibir doble cartón amarillo, en otro descuido de la zona baja, al minuto 59.

Con todo esto, la victoria jarocha no estuvo en peligro por el resto del cotejo. Tiburones Rojos paseó la pelota y Puebla jugó a no recibir un gol más. El marcador ya no se movió, también porque los locales soltaron el acelerador.

De esta manera, el "Cabezón" Luna y sus pupilos tomaron un respiro, una bocanada de aire en el Apertura 2017 para mejorar el aspecto anímico, aunque el problema del descenso sigue vigente, mientras Rafael García se encuentra en la "tablita" con La Franja por la falta de resultados en esta, su primera aventura como entrenador.

El arbitraje estuvo a cargo de José Alfredo Peñaloza, quien cumplió con su labor y amonestó a los visitantes Alonso Zamora y Pablo Cáceres, éste último recibió dos amarillas para irse expulsado en el complemento.

Alineaciones:

Veracruz.- Pedro Gallese, Jesús Paganoni, Guido Milán, Kristian Álvarez, Jefferson Murillo, Luis Martínez, Christian Valdez, Cristian Pellerano (Diego Chávez, 76), Adrián Luna (Manuel Viniegra, 87), Daniel Villalva (Richard Ruiz, 67) y Cristian Menéndez. DT Juan Antonio Luna.

Puebla.- Moisés Muñoz, Luis Venegas (Alonso Escoboza, 51), Erik Pimentel, Pablo Cáceres, Alonso Zamora, Brayan Angulo, José Daniel Guerrero, Francisco Acuña (Óscar Rojas, 64), Félix Micolta (Christian Esparza, 64), Christian Marrugo y Carlos Salóm. DT Rafael García.