Almeyda resalta identidad de su equipo tras empate

GUADALAJARA, JALISCO (06/AGO/2017).- Matías Almeyda salió a la conferencia de prensa desencajado, con respuestas cortas, sin muchas ganas de dialogar como en otros momentos, pero estaba justificado su actuar y no se debió al empate ante el Necaxa 2-2, sino a que recién perdió a un ser querido.



"Tengo otro problema, falleció un familiar, soy profesional y tengo que separar sentimientos, pero veo cosas importantes en el equipo, vi que quería el éxito y hay errores que se comenten.

"La idea es siempre que se tenga la misma identidad, que por eso se consigan triunfos. No tenemos pretexto".



El pastor rojiblanco puntualizó que todo el equipo le dejó contento, esfuerzo hubo, intentaron ganar, pero el rival siempre estuvo buscando el error, contragolpeando, con mucha en medio campo para bloquear esa zona y al final no se pudo obtener el resultado.



"Debemos insistir, ya llegaremos a encontrar esos resultados que buscamos. No puedo decir nada de Alanís, él fue quien puso un excelente pase para el campeonato, para el gol de Pulido, así que nada que decir, contento por la entrega de todos".



Chivas tuvo opciones como para liquidar el partido, pero al final esa dosis de determinación se quedó en la orilla, nadie intentó algo diferente y el resultado hasta cierto punto es justo.



"Pizarro desde que llegó está convirtiendo goles y es un jugador más completo, importante, marca diferencia. Faltó decidir, tirar al arco. Podría decirle a la afición que siga mostrando la bandera, somos los campeones, llevamos pocos partidos".

EL INFORMADOR / Alejandro Ramírez