'Chelito' Zaldívar se reencuentra con el gol

El canterano de las Chivas consumó su regreso este sábado ante Necaxa

GUADALAJARA, JALISCO (06/AGO/2017).- Fue un camino largo y tortuoso, entre lesiones en momentos clave y desesperación cuando las dolencias parecían no dejarlo en paz. Sin embargo Ángel Zaldívar consumó su regreso este sábado cuando se reencontró con el gol ante los Rayos del Necaxa.



El "Chelo" fue uno de los grandes ausentes al cierre del torneo pasado. Sólo disputó unos cuantos minutos en la final ante Tigres y tenía desde el sábado 18 de marzo sin poder inflar las redes rivales. Mucho castigo y espera para un hombre que se había acostumbrado a ser determinante frente al arco.



Pero como reza el dicho popular, "no hay mal que dure cien años". En este caso, el refrán también acertó en que no hubo quien los aguantara, pues con apenas ocho minutos en el cronómetro, el canterano del Guadalajara se adelantó a su marcador dentro del área para conectar un centro de Rodolfo Pizarro.



El resultado de lo anterior se reflejó en el marcador. La combinación entre la gran pelota de Pizarro y el acierto del "Chelo" para rematar pusieron a Chivas momentáneamente al frente. Uno a cero ya lo ganaba el Rebaño desde muy temprano.



Después, tras el grito de gol del "Chelo", Pizarro le regaló otra postal a la afición con un gol lleno de gallardía. Necaxa por su parte despertó del letargo y empató los cartones cuando muchos ya apostaban porque el Rebaño conseguiría su primer triunfo del torneo.



Al final el marcador quedó igualado a dos goles y Guadalajara sigue sin poder ganar en el certamen, pero en el seno rojiblanco puede festejarse que uno de sus artilleros estelares se ha reconciliado con su viejo amigo el gol.



EL DATO

Zaldívar marcó por última vez en un partido oficial ante el Veracruz, esto en la Jornada 11 del Clausura 2017, misma que se jugó el 18 de marzo en el Estadio Chivas.

EL INFORMADOR / Diego Alejandro Reos