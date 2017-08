Pararrayos incompleto

Chivas tuvo oportunidad de golear al Necaxa, pero terminó por ser alcanzado por los Rayos

GUADALAJARA, JALISCO (06/AGO/2017).- En 20 minutos, Guadalajara prometió una goleada de antología a su afición. Diez minutos después, parecía que iba a perder ante Necaxa.

Así son las Chivas del arranque de torneo. Un equipo que avasalla a sus rivales, pero que también puede ser vapuleado en cualquier momento.

Más allá de tecnicismos y tácticas, los campeones y los de Aguascalientes divirtieron a los más de 35 mil espectadores que hicieron una gran entrada con el empate 2-2.

Ambos siguen invictos en el Apertura 2017 pero con escenarios distintos. Guadalajara aparece de la media tabla hacia abajo con sus tres empates, mientras que Necaxa llegó a siete puntos y se queda entre los primeros tres del campeonato.

Frenesí

Con Oswaldo Alanís y el “Gallito” Vazquez recuperados y jugando de inicio, el Guadalajara prácticamente arrancó con lo mejor que tiene a disposición Matías Almeyda, salvo el suspendido Edwin Hernández.

Completos, los rojiblancos apretaron a Necaxa y lo vapulearon en menos de veinte minutos.

Al minuto nueve Pizarro escapó por izquierda y metió servicio al anticipo de Zaldívar, quien puso la pelota en las redes con un toque de gran calidad. Diez minutos después llegó el seguro tanto cuando Pizarro escapó a la zaga visitante que redil el balón en una salida y antes de entrar al área sacó un tiro cruzado imparable para Barovero que se metió en el rincón derecho.

Chivas tenía el juego 2-0 y la afición se frotaba las manos para ver una goleada cuando al minuto 22 el paraguayo Carlos González disparó entre los centrales rojiblancos y la pelota terminó en as redes tras un leve desvío de Alanís. Antes de los 30 minutos de juego Necaxa empató en un robo de balón donde Luis Pérez definió como lo hizo Pizarro minutos antes.

Del beneplácito la afición rojiblanca pasó a la desazón. El juego mantuvo el ritmo frenético pero ya no hubo goles en el primera mitad.

Pausa

En el complemento ambos equipos ajustaron sus revoluciones y el partido se volvió tenso.

Almeyda dinamitó a su equipo en los últimos 15 minutos con los ingresos de Benítez -que se vio mal con Isijara hasta que Ambriz le ayudó sacándolo y metiendo a un inédito “Fideo”-, Brizuela - que todavía no está- y la “Chofis”, que aún no regresa de aquel sueño de Monterrey hace casi dos años.

El Rebaño terminó con Orbelín y Pizarro de contenciones proyectados al frente, Brizuela por izquierda, Fierro por derecha, Zaldívar en el eje del ataque y la “Chofis” libre. Además la llegada de Benítez y el “Chapo”.

Daba sensación de peligro pero en realidad no tuvo llegada clara. Y es que en 20 minutos había ilusionado con la goleada, pero en diez regaló el empate.

MOMENTOS CLAVE

Oportunísimo

Antes de 20 minutos de juego, el Guadalajara ya ganaba 2-0 el partido y parecía que vendría una goleada en la cancha del Estadio Chivas. De repente el paraguayo Gonzalez dispara a las afueras del área, Alanís desvía el esférico y la pelota termina en las redes. Gol que pegó en la confianza del Rebaño y agrandó al rival.

No es lo suyo

Cuando Necaxa había empatado de manera sorpresiva, Marcelo Barovero cometió un error de esos que no se suelen ver en el argentino, quien soltó una pelota de rutina en un tiro libre y el esférico le quedó a Alanís, quien no tuvo la calma para esperar el mejor momento para disparar y voló su tiro, que significaba de nueva cuenta la ventaja rojiblanca.

Goloso

Cuando acababa el partido, el Rebaño por fin hilvanó una buena jugada en zona de peligro del Necaxa. Zaldívar recibió en el área en inmejorable posición y en vez de sacar el disparo cuando la defensa había sido sorprendida decidió hacer un par de recortes que terminaron con el esférico rebotado y en tiro de esquina.

LAS VOCES DE LOS EXPERTOS

Bipolar

ERNESTO LÓPEZ MOTA (columnista)

Chivas fue mejor que Necaxa al inicio del partido porque con cinco volantes dominó el juego y propició que los centrales visitantes cometieran errores que convirtieron en golazos Zaldívar y Pizarro. Luego la zaga rojiblanca falló en su salida con el debutante Mayorga y Alanís y Salcido para que aprovecharan los necaxistas.

Paciencia

ARTURO PACHECO (analista)

Chivas se lanzó al frente ante Necaxa, con una presión alta en la salida y atacando hasta con siete jugadores en campo contrario. Buscó amplitud ofensiva, desequilibrio individual, disparos de fuera del área e inventiva a balón parado. Aún sin ganar, este camino lo lleva más cerca de la victoria que de la derrota.

“Empatitis”

RUBÉN RODRÍGUEZ (periodista)

Un buen partido. Mal resultado para Chivas, que en minutos se vio endeble al bajar las armas y relajarse frente a un equipo que no tiene reflectores, pero es ordenado y bien parado. El campeón sufre de “empatitis” ante la urgencia de su presencia en el torneo.

LA FRASE

“Cometimos dos errores que el rival aprovechó y empató. Hasta el minuto 20, jugamos a lo Chivas, a lo campeón. Tras esos dos goles el equipo se hizo parejo. En el segundo tiempo, buscamos por fuera, por dentro y al final el rival demuestra por qué los puntos que lleva”.

Matías Almeyda, de DT de Chivas