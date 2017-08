Alexa Grasso quiere su propia revancha

La tapatía pretende sacudirse el fantasma de su primera derrota dentro de la UFC

GUADALAJARA, JALISCO (05/AGO/2017).- Figurar como una de las grandes exponentes de las Artes Marciales Mixtas de México en el mayor serial a nivel mundial de esta disciplina ha hecho que la tapatía Alexa Grasso regrese a los octágonos de la UFC con las ansias de volver a triunfar.

Tras haber sido derrotada en su segundo combate dentro de esta empresa, la gladiadora jalisciense aseguró que su primera caída en el mundo de la UFC le ha servido para llegar mejor preparada a su regreso a la Ciudad de México, donde hoy sostendrá su tercer combate, ante la canadiense de origen iraquí Randa Markos.

“La verdad es que esa pelea me hizo aprender mucho de mi deporte, mi familia, también de mi equipo y hasta de los medios y los fans que me siguen día a día. Aunque no quedé contenta con el resultado del combate, creo que fue algo bueno, una lección para mí, que me ha dejado bastante aprendizaje. Ahora las cosas serán diferentes”.

Grasso, quien debutó dentro de la UFC en la capital del país, declaró que siempre será un placer el poder pelear ante el público mexicano.

“Me siento contenta e ilusionada por volver a pelear en México, la verdad es que tengo muchísimas ganas de pelear ahí por lo que esta ciudad significa para mí, además, físicamente y mentalmente me siento mucho mejor. Para hoy verán a una Alexa más técnica, decidida, fuerte y agresiva”.

La peladora nacida en Guadalajara hace 23 años señaló que la clave en su primera derrota fue la falta de concentración y el nerviosismo por combatir ante Felice Herrig, quien es una de las peleadoras con mayor renombre en todo el mundo.

“Siento que en mi combate anterior me faltó concentración. Estaba súper nerviosa, era mi segunda pelea en UFC y me mandaron al combate coestelar contra uno de los grandes nombres en la historia de las Artes Marciales Mixtas, fue como pelear contra alguien a quien yo había visto cuando apenas comenzaba a practicar esta disciplina”.

La tapatía destaca el nivel de su contricante en turno

Grasso agregó que su combate de esta noche en la Arena Ciudad de México no será nada fácil, ya que su rival cuenta con capacidad para el combate en el piso y el boxeo, aunque este tipo de peleas son las que la enriquecen técnica y mentalmente.

“Está dentro del Top 10, por algo está ahí. Es una peleadora que sabe pelear en piso y tiene buen boxeo, algo ortodoxo. Creo que eso es lo mejor para mí, pelear con personas de alto nivel, eso quiero, superar retos con peleadoras complicadas, que hagan sacar lo mejor de mí”.

DESLIZ

No da el peso para la pelea

Para su combate de esta noche frente a Randa Markos, Alexa Grasso no cumplió con el pesaje pactado, que era de 116 libras, pues la báscula marcó 119 libras, lo cual le costará a la gladiadora tapatía una multa correspondiente el 20% de su ganancia por esta pelea.