Equipo de tercera división española rechaza a Omar Arellano

Argumentan que el tapatío y Kenyi Adachi no cuentan con el nivel necesario

GUADALAJARA, JALISCO (04/AGO/2017).- El Ontinyent, equipo de la Segunda División B de España rechazó a los mexicanos Omar Arellano y Kenyi Adachi por considerar que no contaban con "el nivel" para competir en la tercera división ibérica.

"Se les dijo que podían seguir entrenando pero que no los íbamos a fichar porque los técnicos no les encontraron el nivel para nuestra categoría", explicó Luis Ortiz, actual vicepresidente del equipo al portal Marca Claro.

Arellano jugó en la Liga MX para Pachuca, Chivas, Monterrey y Toluca. Disputó el Clausura 2017 con el Tampico Madero, de la División de Ascenso.

"Ellos son invitados, vienen aquí, hacen las pruebas y no las superan", dijo Ortiz. "Quién los trajo, no lo sé, pero fue Miguel Ángel Mullor y su cuerpo técnico quienes hicieron el informe diciendo que los chicos no daban el nivel para la categoría que nosotros tenemos y para los puestos que había que cubrir".

Mullor, el técnico que admitió al también mexicano "Tepa" Solís, renunció porque, en palabras de Ortiz, "vio que la gente que teníamos no daba la talla, él estaba muy nervioso y dimitió".

El vicepresidente se negó a hablar acerca del futuro de Solís, que jugó en Chivas y el torneo pasado militó en las filas del club Atlético Independiente de la Segunda División panameña.

"Es una pregunta que no te puedo contestar, porque a mí de este chico (Solís), el actual entrenador no me ha hablado", dijo Ortiz.