Chivas buscará frenar buena racha de Necaxa

CIUDAD DE MÉXICO (04/AGO/2017).- En el seno de las Chivas saben que para defender el título, deben comenzar desde ahora a hacer respetar su cancha, sin embargo, este sábado dentro de la Jornada 3 tienen el desafío de frenar un paso perfecto de Rayos de Necaxa.

Al continuar las hostilidades de la actividad sabatina dentro del Apertura 2017, el conjunto rojiblanco buscará su primer triunfo del torneo. El cuadro tapatío debutó con empate a uno ante Cruz Azul y la semana pasada igualó con Toluca sin anotaciones.

Enfrente, Necaxa lleva un paso esperanzador con dos victorias, primero sobre Veracruz en terreno porteño (0-2) y la jornada pasada sobre Xolos (1-0). En ese sentido, Igor Lichnovsky, defensor central chileno de los Rayos, señaló que no están sorprendidos por los resultados.

"Desde que llegué el entrenador nos contó su ideología muy clara y a lo largo de la pretemporada logramos ir sumando paso a paso lo que él quería y siento que hemos tenido dos partidos un poco atípicos, esto lo digo porque para los siguientes partidos vamos a crecer muchísimo futbolísticamente", refirió.

El zaguero andino mencionó que sus compañeros lo recibieron muy bien y eso se ha visto reflejado en la cancha. "Estoy contento aquí, estoy disfrutando, llegué y me recibieron muy bien, es importante para cualquier futbolista, que te reciban con los brazos abiertos, así me recibieron ellos, yo también me entregué y los frutos se están viendo en el campo".

El conjunto de Guadalajara recibe este sábado en el estadio Chivas a Rayos del Necaxa, en duelo que está agendado para las 21:06 horas.