Chivas está preparado para las críticas

En el redil no preocupa el no haber obtenido aún el primer triunfo del torneo

GUADALAJARA, JALISCO (03/AGO/2017).- Matías Almeyda y su cuerpo técnico piensan en todo, tanto así que junto a su plantilla sabían que en caso de no ganar en sus primeros duelos de la Liga MX, la crítica y los medios de comunicación comenzarían a hablar del tan trillado término “campeonístis”.

En el redil no se presionan por no haber conseguido su primer triunfo, cada encuentro es una oportunidad para demostrar que las cosas irán por buen camino, que la falta de gol que acusa el equipo es pasajera y ante Necaxa esperan dejarlo claro, ganando, así lo expresó Isaac Brizuela.

“Se ha hablado que desde pretemporada que no ha ganado Chivas, sabíamos que tras ser campeón estaríamos en la mira de afición, medios por ese motivo, lo cual creo es normal tras conseguir el doblete. Lo tomamos de la mejor manera, lo comentamos después del juego, que tras esta victoria buscarán seguir por el mismo camino, apuntar a las más que se puedan”.

El “Conejito” precisó que en el plantel hay mucha calidad, gente joven está presionando fuerte y eso obligará a que la competencia por un puesto sea más fuerte, contrario a lo que mucha gente podría pensar, ya que Chivas no contrató ningún refuerzo.

“Me da gusto que anoten tres canteranos, habla del buen trabajo que se hace en fuerzas básicas, más de Benítez, Beltrán, que han demostrado durante la pretemporada que tienen calidad y en general todos los muchachos están dando cosas positivas como Macías, Edson Torres, Mayorga, Magaña, Ángel López, son en este momento motivación para los suyos”.

Brizuela sabe que debe mejorar mucho, porque de entrada tiene a un competidor muy fuerte en este momento, pero hay elementos jóvenes con cualidades diferentes y en cualquier momento, buscarán dar el brinco sorpresa al primer equipo.

“A mi me motiva ver a gente joven triunfando en el primer equipo. Me ocupa saber que viene gente haciendo las cosas muy bien, que 'Chofis' regresa y estaré en competencia por el puesto. En lo personal me motiva a no relajarme, para exigirle al compañero que juegue y apretarlo cuando juegue o que me pidan más cuando juegue yo”.

Necaxa, buen parámetro

El sábado Chivas tendrá una excelente oportunidad de terminar con algunos comentarios que aseguran, no tendrán un buen torneo por la ausencia de Alan Pulido o porque no se reforzó el plantel para defender el título.

“Necaxa es un equipo complicado, defensivamente muy sólido, así que tendremos una muy buena prueba. Es un rival difícil, ha tenido un muy buen arranque y nosotros debemos darle claridad a algunas cosas”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ