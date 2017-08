'Conejito' Brizuela pide a afición que perdone a Sambueza

El atacante de Chivas desea que acaben ofensas y la energía se use para apoyar al club

GUADALAJARA, JALISCO (03/AGO/2017).- Está cerca de llegar a los cinco meses desde que lo operaron de la lesión que le provocó Rubens Sambueza, pero Isaac Brizuela aseguró que no tiene ningún tipo de problema con el jugador del Toluca, que todo ha quedado en el pasado como una anécdota del futbol y espera que la afición también pueda perdonar ese momento y que no sean tan duros con el volante ofensivo escarlata.

“Sería bueno que la afición en vez de insultarlo, se enfocara más en alentarnos y se olviden de ese tema" señaló de entrada “Conejito” Brizuela, quien precisó que para olvidar todo lo sucedido mucho tuvieron que ver los valores que su familia le inculcó y que están apegados a la iglesia católica.

Fue fundamental el apoyo que Isaac recibió en todo momento para lograr una recuperación total en todos los aspectos, porque cuando hay un plan correcto a seguir, se avanza en la recuperación física y mental, como en este caso.

“Somos una familia muy católica, se acercaron amigos sacerdotes para ayudarme un poquito, a mis amigos, a mi novia. El que Almeyda estuviera en el hospital no me lo esperaba, él tenía que estar con los compañeros en el entrenamiento y esos minutos en los cuales habló entre bromas para que se me quitara el mal momento, me ayudó mucho. Me motivó mucho, me hizo reír, así lo viví y todo el cuerpo técnico que estuvo al pendiente, mi compañeros, Ceci, Alex de desarrollo humano, entre más personas. Mi cabeza no se enfocó en cosas negativas y estar en concentraciones aunque no tuviera actividad, me ayudó mucho”.

Gracias a que toda la familia de “Conejito” es católica, pudo quitarse de la cabeza los demonios que buscaban aconsejarlo, así que puede ver a los ojos a Sambueza sin problema alguno.

“Me habló antes de la operación, me dijo que estaban muy al pendiente, que su familia y él estaban en oraciones para mi, lo cual agradecí. La verdad los que sufren mucho son los familiares, no es fácil estar de su lado o del mío. La mía, no tener mis padres a su hijo haciendo lo que más le gusta, se sufre, creo que se le cargo de más y no sé cómo recibió en las entrevistas o la afición. Es algo que pesa, que buscas olvidar rápido”.

