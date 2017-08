El PSG anuncia fichaje de Neymar por cinco temporadas

El brasileño se vincula al club parisino hasta el 30 de junio de 2022

GUADALAJARA, JALISCO (03/AGO/2017).- El club francés París Saint-Germain informó con un comunicado difundido en redes sociales que el futbolista brasileño Neymar firmó contrato con el equipo por las próximas cinco temporadas, y que este se extiende hasta el 30 de junio de 2022.

Proveniente del Barcelona, pero formado futbolísticamente en el Santos de Brasil, el cuadro parisino destaca algunas cudalidades de Neymar, por ejemplo, resalta que el jugador está ampliamente considerado a ser un ícono del futbol mundial, y que integra el Top-3 de los jugadores que han jugado al más alto nivel en los últimos cinco años.

La transferencia, con un costo de 222 millones de Euros, es la más cara en la historia del futbol mundial.

El jugador brasileño se dice feliz de ingresar en las filas del cuadro galo, y admite que desde su llegada a Europa, el PSG lo atrajo por ser un plantel competitivo y ambicioso.

"Estoy extremadamente feliz de unirme al París Saint-Germain" dice el jugador en el comunicado emitido por el equipo. "Desde que llegué a Europa el club ha sido siempre uno de los más competitivos y más ambiciosos. Y el más grande desafío, lo que más me motivó a unirme a mis nuevos compañeros, es ayudar al club a conquistar los títulos que sus seguidores quieren. La ambición del París Saint-Germain me atrajo al club, junto con la pasión y la energía que transmite. he jugado cuatro temporadas en Europa y me siento listo para enfrentar el reto. Desde ahora, haré todo lo que pueda para ayudar a mis nuevos compañeros, para abrir nuevos horizontes para mi club y para traer felicidad a sus millones de seguidores en todo el mundo"

Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint-Germain dice que la llegada del brasielño le genera felicidad y orgullo.

"Es con inmensa alegría y orgullo que damos la bienvenida a Neymar Jr. al París Saint Germain", dice el dirigente. "Neymar Jr. es hoy uno de los mejores jugadores en el futbol mundial. Su mentalidad ganadora y su sentido de liderazgo lo han hecho un gran jugador. Él traerá una energía muy positiva a este club. En seis años hemos construido un proyecto muy ambicioso que ya nos llevó al más alto nivel nacional y del futbol europeo. Hoy, con la llegada de Neymar Jr. estoy convencido de que llegaremos aun más cerca, con el apoyo de nuestros fieles seguidores, de realizar nuestros más grande sueños".

