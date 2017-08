Panorama adverso en el beisbol mexicano

Pronostican que la extensión del calendario en la Liga Mexicana trastocará a las novenas de la Liga del Pacífico

GUADALAJARA, JALISCO (03/AGO/2017).- Luego de hacer oficial que a partir de la temporada 2018 contarán con dos calendarios de juego, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) no ha parado de dividir opiniones. Aunque los directivos de la Liga aseguran que sólo están velando por los intereses de su organización sin la intención de causar daños colaterales, algunos viejos conocidos de los diamantes nacionales señalan que con estos cambios el principal perjudicado será el beisbol del país.

Rodrigo López, ex lanzador mexicano con trayectoria en Grandes Ligas, fue tajante al señalar las problemáticas que desde su perspectiva pueden causar estas modificaciones de la LMB, mismas que aún no termina de comprender.

“Para mí es triste ver este tipo de situaciones. Por muchos años el beisbol se ha mantenido jugándose en verano y en invierno y la verdad no sé qué vaya a pasar con este proyecto que están presentando respecto a los dos torneos. Me daría mucha pena que esto afectara al beisbol, al jugador o a la afición. Quien termina perdiendo es el deporte y es eso lo que me da un poquito de temor. Yo dejaría las Ligas como están”.

Uno de los mayores problemas que traerá el alargue del calendario de juego de la LMB, es que se empalmará con el arranque de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), esto cuando ambas Ligas comparten un gran número de jugadores.

Por desgracia para las novenas del Pacífico, la Liga veraniega es la que tiene los derechos de estos peloteros, de tal manera que clubes como Charros de Jalisco no podrían contar con estrellas de la talla de Manny Rodríguez o Amadeo Zazueta, esto por lo menos en la primera vuelta de la temporada.

Sabedor de esto, Rodrigo López prevé que los directivos de la LMP se podrían ver en la necesidad de permitir un mayor número de jugadores no nacidos en México, esto para suplir las ausencias de sus peloteros nacionales de primera línea.

“El problema principal sería el jugador, tienes que promover al jugador mexicano. Quizá sí se tenga (la LMP) que hacer uso de más jugadores extranjeros, quizá de latinoamericanos o venezolanos por la situación que se vive por allá. Al último la Liga Mexicana del Pacífico podría convertirse en una Liga de extranjeros. Habrá mucha problemática. Pudiera haber un desequilibrio”, advirtió.

López también fue claro al indicar que le preocupa la afición de la LMP, pues de llevarse a cabo estos cambios de la LMB, muchos fans de las novenas del Pacífico ya no podrían ver a sus jugadores favoritos enfundados en la franela de su novena.

Hermosillo no avala posible unión

Aunque es más una idea de algunos peloteros que una posibilidad latente, la idea de una posible fusión entre los dos circuitos del beisbol nacional no cae del todo bien en algunas novenas de la LMP. Así pasa, por ejemplo, en Hermosillo.

Dentro del seno de la novena más ganadora de la Liga, no ven con buenos ojos este rumor, ya que desde su perspectiva, algo así rompería con todos los fundamentos con los que fue creada la LMP hace más de 70 años.

“Una de las cosas que hacen grande a la LMP es la solidez, es una parte de su éxito. No sólo es una Liga interesada en mantener el mejor nivel del beisbol en México, sino que cada equipo está interesado en que su ciudad crezca y su gente tenga el beisbol. Esa es la base de todo, por eso irse a otra parte o venir de otra parte está fuera de los fundamentos que tiene esta Liga. Algo así rompería el fundamento con el que fue creada la LMP”, compartió Juan Aguirre, gerente general de la novena sonorense.

Ante las incógnitas de la LMP y los cambios de la LMB, el pitcher mexicano Héctor Velázquez, quien actualmente lanza para los Medias Rojas de Boston en las Grandes Ligas, aseguró que una solución a estos problemas sería unir a las mejores novenas de cada circuito en una sola Liga, pero esto no ha caído bien a todos.

LA LIGA INVERNAL NO SERÁ AFECTADA

El Pacífico promete espectáculo

Pese a todas las adversidades que se vislumbran en el panorama, la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) promete que su temporada 2018-2019 seguirá teniendo un alto nivel de competencia.

Luego de que se volviera oficial la extensión del calendario de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) hasta noviembre, una de las principales incógnitas que han surgido entre los aficionados es saber cómo hará la LMP para solventar las posibles ausencias de jugadores importantes en cada una de sus novenas.

Ante esta situación, Omar Canizales, presidente de la LMP, señaló que aún espera conocer a detalle todos y cada uno de los planes que tiene la Liga de verano, pero fue claro al señalar que el circuito de invierno buscará mantener su nivel con los mejores peloteros que estén disponibles en todas las latitudes.

“La LMP va a jugar su temporada como lo ha hecho a lo largo de los últimos 72 años, esto con los mejores jugadores disponibles. Esta ha sido la filosofía y la razón de ser de la Liga del Pacífico. Algo que tenemos que cuidar mucho es la calidad del espectáculo que nuestra afición demanda. Hemos analizado los diferentes escenarios y conocemos las alternativas. Estamos listos para que la siguiente temporada se lleve a cabo".

“Hay muchas posibilidades, hay muchos jugadores obviamente. Nosotros no quisiéramos todavía abrir esas posibilidades, pero tenemos el apoyo de muchas Ligas en diferentes partes del mundo, tenemos el apoyo de fuentes de jugadores que nos permiten acceder a ellos y seguramente también hay muchos peloteros mexicanos interesados en jugar en la LMP”, compartió el dirigente.

Respecto al rumor que ha circulado acerca de una utópica fusión entre la LMP y la LMB, Canizales indicó que no se ha tratado un tema parecido entre ambas Ligas, por lo cual “sólo son especulaciones sin mayor fundamento”.

Otro de los puntos que Canizales califica como prioridad en estos tiempos de cambio dentro del beisbol nacional, es el velar por los intereses de la afición, ya que son los aficionados los que han llevado a la LMP a ser la cuarta Liga con mejores entradas por juego en todo el mundo.

PASO A PASO

Puntos relevantes

1.- La LMB planea realizar cambios que aplicaría para su temporada 2018. Entre estas modificaciones estaría el tener dos calendarios de juego en el año, situación que los llevaría a tener actividad de abril a noviembre.



2.- Al tener actividad hasta el mes de noviembre, la LMB entorpecería el desarrollo de la LMP, ya que ésta arranca sus actividades a mediados de octubre. La primera temporada de la Mex-Pac que se vería afectada sería la 2018-2019.



3.- Al empalmarse la recta final de la LMB y el inicio de la LMP habría un conflicto de intereses entre los directivos de ambas Ligas e incluso entre los jugadores, ya que la gran mayoría de los peloteros nacionales participan en ambos circuitos.



4.- El problema es grande debido a que alrededor de 70% de los peloteros nacionales que juegan en la LMP también lo hacen en verano con la LMB.



5.- La LMP sería la más afectada con este cambio, ya que los derechos de los jugadores pertenecen a la LMB. Debido a esto, peloteros importantes como Manny Rodríguez o Amadeo Zazueta, quienes juegan en verano para los Acereros del Norte, tendrían problemas para reportar con Jalisco a partir de la temporada 2018-2019.



6.- Al no poder contar con sus peloteros estrella, la LMP podría verse obligada a buscar jugadores de nivel en el extranjero o nacionalizar a los jugadores mexicoamericanos. Además, con esto vendría un hipotético aumento de jugadores no nacidos en México.



7.- Al verse en la necesidad de buscar peloteros fuera de México para mantener el nivel al que está acostumbrada la LMP, los jóvenes jugadores mexicanos podrían padecer para encontrar un lugar en alguna institución.

SABER MÁS

Otros mercados

Si los equipos de la LMP padecieran por falta de jugadores ante las decisiones que ha tomado la LMB, el mercado caribeño y el asiático pudieran ser una buena opción para que las novenas invernales se surtieran de peloteros con nivel.