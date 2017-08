Olimpiada Nacional, en duda para 2018

Un nuevo recorte presupuestal pondría fin a la justa juvenil

GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2017).- De nueva cuenta la Olimpiada Nacional está en la cuerda floja. En su visita de este miércoles a Guadalajara, Alfredo Castillo, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), advirtió que de haber un nuevo recorte presupuestal para su dependencia, tendrían que valorar si desaparece o no la justa deportiva juvenil.

Castillo indicó que el próximo año el gasto prioritario de la Conade será la participación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, por lo cual sostener la Olimpiada Nacional no figura como una urgencia.

“Hay que ver el tema del presupuesto que se dé para 2018, porque si nos vuelven a recortar también estará el tema de clasificar a los centroamericanos, que es un mundo de atletas. Tendremos que priorizar porque no hay dinero que alcance. Este año destinamos poco más de 90 millones de pesos a la Olimpiada Nacional”.

“Nuevo León habrá puesto 50 millones de pesos. Si hay tres o cuatro estados que hacen la aportación, o la afectación presupuestal la tienen ellos, tampoco me voy a oponer a lo mismo. Hoy estamos transitando más a la masificación del deporte y a la activación que a la detección de talentos”.

Para el director general de la Comisión, la Olimpiada Nacional no ha dado resultados acorde a los recursos que se han invertido en ella a lo largo de toda la historia.

“La Olimpiada Nacional es un buen ejercicio pero va pasando el tiempo y se tiene que modificar, yo hablaba con el Instituto del Deporte en la Ciudad de México y me dice que le sale muy caro ir a competir a regionales con Tlaxcala u otros estados sabiendo que la competencia no está ahí muchas veces. Se vacían los presupuestos de los institutos del deporte. La Olimpiada fue para detectar talento y no se ha detectado ese talento por lo que se le ha invertido: si sumamos lo que se ha gastado desde que se instauró se están hablando de cinco mil millones de pesos”, finalizó.

La gestión de Alfredo Castillo al mando de la Conade se ha caracterizado por buscar un cambio en los sistemas de competencia de los atletas juveniles. Desde el 2016 sonó con fuerza la posible desaparición de la Olimpiada Nacional o cuando menos la salida de los deportes de conjunto. Ahora para 2018 esta justa vuelve a estar en la cuerda floja.

EL INFORMADOR / DIEGO ALEJANDRO REOS