Feliciano López, con sed de revancha

Después de caer en la Final el año pasado, el tenista español llega a esta edición con hambre de llevarse el título en suelo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (02/AGO/2017).- A pesar del corto tiempo de vida del Abierto Los Cabos, el español Feliciano López le guarda un cariño especial a este torneo tras haber alcanzado la Final en su primera edición, por lo que este año está dispuesto a comenzar de nueva cuenta de cero para alcanzar el éxito.

El jugador de 38 años regresa para la segunda edición que reparte 250 puntos para el escalafón internacional, el recuerdo del año pasado ahora sólo es uno, algo que permanece en su memoria.

“Las Finales están para ganarlas, nadie se acuerda del que perdió, pero el tenis lo que tiene es que te da otra oportunidad al final siempre y este año tengo otra oportunidad de estar aquí y de hacerlo bien”, dijo un impaciente López.

Para dicho cometido, debe tener la cabeza fría y con 20 años de trayectoria como profesional cumpliendo este año sabe que hay que ser producente, al señalar que debe ir punto por punto y juego a juego antes de pensar que llega con un boleto asegurado al juego decisivo.

“El año pasado tuve la suerte de llegar a la Final y no pude ganar el torneo, me hacía mucha ilusión, pero este año no me planteo a estas alturas sinceramente estar en la Final, sería un error de mi parte, queda mucho camino, ojalá que pueda llegar, los rivales son muy duros, ojalá pueda ganar el primer juego para empezar a pensar en otras cosas”, sostuvo.

Sobre el torneo de Los Cabos, explicó que el destino turístico por sí solo ha maravillado a los jugadores por su belleza, “es un torneo muy especial, apenas lleva un año de vida pero la verdad que estamos encantados de venir aquí, la mayoría de los que venimos el año pasado hemos vuelto a repetir, este torneo va ir creciendo cada año”.

Finalmente, recuperado de su lesión en el pie que lo apartó de Wimbledon, no ocultó su deseo por comenzar a jugar este torneo, “estoy haciendo un gran año, gané en Queens y ahora superada la lesión creo que podemos tener una gran semana”.

Feliciano López debutará hoy en la segunda ronda enfrentando al australiano Matthew Ebden, quien venció el lunes pasado al estadounidense Dennis Novikov.

SABER MÁS

Habrá nuevo campeón

El croata Ivo Karlovic, quinto favorito, protagonizó la primera gran sorpresa del Abierto Los Cabos, tras caer ayer en la primera ronda ante el francés Quentin Halys, surgido de la calificación, en dos sets, por doble 7-6. De esta manera, el torneo tendrá nuevo campeón, después de que el croata alzara el trofeo el año pasado, en la primera edición.