Usain Bolt confía en sí mismo, pese a dudas

El jamaicano afirma que está preparado para el Mundial de Londres

LONDRES, INGLATERRA (01/AGO/2017).- El jamaicano Usain Bolt, leyenda viva de la velocidad, es consciente de que existen dudas por sus resultados del inicio de temporada, pero quiso ante todo mantenerse positivo sobre sus posibilidades, este martes, a tres días del inicio del Mundial de Londres.

Más allá de que algunos no vean a Bolt con el potencial de anteriores ediciones, el jamaicano, que se despedirá en esta cita, insistió en esa confianza que tiene en sí mismo.

"Si estoy aquí es que estoy con total confianza, al 100%, y mi entrenador también. Estoy preparado, espero con ganas el momento", afirmó Bolt en una rueda de prensa en la capital británica.

Bolt insiste en que las dudas o especulaciones a su alrededor no le restan ilusión ni motivación para colgarse el oro.

"Es lo que estoy leyendo y lo que mi equipo me está diciendo (que no parte como favorito). Por ello tengo que ponerme a prueba a mí mismo una vez más", indicó el velocista de 30 años, lanzando al mismo tiempo un aviso a sus rivales de 100 metros, que comienza el viernes y cuya final está fijada para el sábado.

Bolt no empezó muy bien esta temporada, con dos carreras por encima de los diez segundos, antes de mostrarse en mejor forma en Mónaco, en la Liga de Diamante, con 9.95.

"En la última carrera en la que competí hice 9.95, lo que muestra que estoy yendo en la buena dirección", dijo.

"Es un Mundial y las dos rondas previas (a la final) siempre me ayudan. He estado en este campeonato muchas veces. Es la hora de la verdad, por lo que adelante", apuntó desafiante.

El jamaicano quiere seguir agrandando su leyenda. "El mejor título de prensa para mí en este Mundial sería: Usain Bolt se ha retirado invicto en un evento individual, imbatible, imparable", dijo.

Uno de los momentos más duros de este 2017 lo vivió en abril cuando murió en un accidente de moto su gran amigo Germaine Mason, subcampeón olímpico de salto de longitud en Pekín-2008.

"Fue un momento muy duro y no me sentía capaz de entrenar entonces. Eso me duró tres semanas, pero mi gente cercana me convenció de que debía volver, que eso hubiera querido Germaine", afirmó.

Bolt domina la velocidad desde los Juegos de Pekín-2008, habiendo ganado ocho títulos olímpicos al ganar todas las pruebas de 100, 200 y 4x100 metros.

También ha ganado once títulos mundiales de esas tres pruebas, solo escapándosele el título de 100 metros de Daegu-2011, al ser descalificado por una salida falsa.

De los títulos olímpicos solo tuvo que renunciar al relevo de Pekín-2008, ya que tras ganar el título, fue desposeído por dopaje de un compañero.

Bolt no quiso señalar quién será su máximo rival en la prueba de 100 metros de Londres, con la primera ronda el viernes, estando programadas las semifinales y la final el sábado en el mismo estadio del Este de Londres donde ganó los títulos olímpicos de 100, 200 y 4x100 metros en los Juegos de 2012.

"Los siete velocistas que estén en la final conmigo serán mis mayores rivales", señaló, sin destacar a ninguno en concreto.

Bolt es plusmarquista mundial de los 100 metros (9.58) y los 200 metros (19.19), en ambos casos desde sus victorias en el Mundial de Berlín.

"Quiero presumir ante mis hijos cuando tengan 15 años, poder decirles que todavía soy el mejor", bromeó sobre su deseo de que esos récords perduren mucho tiempo.



"Me he demostrado ser una leyenda"



En la conferencia de prensa organizada por su marca deportiva Puma, Bolt destacó su victoria con entonces récord mundial en los 200 metros de los Juegos Olímpicos de Pekín-2008 (19.30) como la mejor actuación de su carrera.

"Fue claramente en Pekín (en los Juegos Olímpicos de 2008), en los 200 metros, porque nunca tuve claro si podía batir el récord del mundo", señaló.

Bolt reconoció que siente que debe estar orgulloso por lo logrado en su carrera.

"Me siento cómodo diciendo que soy una leyenda porque me lo he demostrado a mí mismo", sentenció.

El atletismo piensa ya en cómo será la 'era post-Bolt' y él mismo volvió a opinar sobre quién puede ser su heredero.

"Wayde Van Niekerk hace un buen trabajo. Ahora corre incluso los 200 metros y eso me apasiona, será un muy buen atleta. Además, es un buen chico", estimó sobre el campeón mundial, olímpico y plusmarquista mundial de los 400 metros.