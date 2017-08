Reconocen descontento en Leones Negros

Los melenudos suman dos derrotas en dos jornadas y son penúltimo lugar general

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2017).- El hecho de hilar dos derrotas en este arranque del Apertura 2017 ha pesado en el seno de Leones Negros. Los pobres números que han conseguido tras dos jornadas tienen al equipo en el penúltimo lugar general, por lo que jugadores como Manuel Madrid reconocen que hay descontento en la escuadra tapatía.

El defensa central de los melenudos aseguró que no existe desesperación todavía, pero fue claro al señalar que deben comenzar a sumar puntos a partir de este próximo viernes, cuando recibirán a los Mineros de Zacatecas.

“Creo que esta semana será para afinar detalles y esperemos tener un mejor partido este viernes ante Mineros. No hay desesperación pero sí un descontento, no se nos han dado los resultados y no podemos dejar ir más puntos. Debemos asimilar lo bueno y lo malo, lo que dejamos de hacer dentro del campo. No podemos quedarnos con los errores”.

En su análisis del partido ante los Potros de la UAEM, Madrid señaló que Leones fue un cuadro bipolar que no supo mantener el orden en sus líneas, por lo que al final terminaron regresando a casa con un nuevo descalabro.

“Mostramos dos caras diferentes en el partido, creo que hicimos un muy buen primer tiempo, teníamos dominio de partido y pudimos adelantarnos en el marcador, eso nos tenía tranquilos. Ya en la segunda parte nos comenzamos a desordenar un poco y comenzamos a salir a destiempo. Nos faltó un poco más de concentración en la parte baja y creo que eso nos costó los dos goles en un par de minutos. Después quisimos ir con todo al frente pero ya no pudimos revertir el resultado”, finalizó.

Manuel Madrid llegó como refuerzo a Leones para este Apertura 2017. Luego de que la directiva no pudiera cerrar la contratación de otro zaguero extranjero antes del arranque de este semestre, el ex defensa de Loros de Colima ha tomado protagonismo en la zaga de Jorge Dávalos.

EL INFORMADOR / DIEGO ALEJANDRO REOS