'Chicharito' usará el número 17 en el West Ham

El 7 y el 14, sus dorsales favoritos, ya están ocupados en el plantel de los Hammers

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2017).- El club inglés West Ham informó que Javier "Chicharito" Hernández usará el número 17 durante su estadía en el club londinense.

El goleador mexicano ha usado el número 7 y el 14 durante su carrera, pero los dos ya tienen dueño en el plantel de los Hammers.

El número 7 del West Ham es Sofiane Feghouli y el 14 pertenece a Pedro Obiang, ambos mediocampistas.

"Es importante para mí (el 14) porque es mi número favorito, pero ya jugué con el 7 en Leverkusen y con él me fue muy bien. Siempre he dicho que el jugador hace el número", explicó el jugador cuando todavía no se sabía cuál sería su nuevo dorsal.

Hernández usará por primera vez su nuevo número en el amistoso de pretemporada que el West Ham disputará hoy contra el Altona 93 en Hamburgo, Alemania.