Caso Juzgado

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2017).- No es que uno se asuste, y menos los integrantes de este H. Tribunal que en sus tiempos mozos jugaron en canchas de tierra y en ligas sin ley, donde la más bajita te la ponían en el cuello.

Pero, caray, en una Liga que pretende ser espectacular y una opción de diversión a la par del cine o los conciertos, no puede ocurrir que los partidos se la pasen cortados por las continuas faltas de los equipos.

En Torreón hubo nueve jugadores amonestados entre Santos y Tigres, además de los expulsados Enner Valencia y “Chepo” de la Torre; en Aguascalientes la carnicería dejó un expulsado por equipo pero entradas de cárcel mal juzgadas. Así por el estilo se revisan uno a uno los cotejos de la jornada y se encuentra que varios de ellos se la pasaron cortados por las continuas faltas, sin dividir entre las fingidas y las patadas ninja que se prodigaron los futbolistas de la Liga MX esta semana.

Ni los televidentes son felices con un partido que se corta continuamente, ni los espectadores que pagaron su boleto para asistir a un juego de futbol y terminan viendo una versión chafa de la UFC.

Este H. Tribunal ha determinado que los jerarcas de la Liga tendrán que poner atención en este tema, porque no sólo se trata de abrirle la puerta a todos los extranjeros que quieran venir a jugar a nuestro balompié, sino hacer de su producto un verdadero atractivo para el consumidor.

EL PODIO

1.- Pítale árbitro

Atlas está en las alturas del torneo y los rojinegros no caben por las calles de Guadalajara. Su equipo cerró bien el torneo anterior, se quedó con la espina de haber podido llegar más lejos en la última Liguilla, se reforzó exactamente con los jugadores que necesitaba y arrancó bien el campeonato. No es casualidad que sea uno de los dos equipos que ha ganado sus dos primeros partidos del torneo y por eso es líder.

2.- Embeleso poblano

Otros que tampoco creían arrancar como lo han hecho son los Lobos BUAP. No sólo están ubicados en el cuarto lugar general, sino que se dieron el lujo de golear de visita a Querétaro en la sorpresa del torneo.

3.- Mundo al revés

Y para completar el cuadro, Necaxa se ubica en el segundo lugar general porque es, junto a los rojinegros, el otro equipo capaz de ganar sus dos primeros juegos del campeonato.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

La Fiera que no asusta

La semana pasada el Atlas les metió tres en su casa y el domingo Toluca le metió otros tres. Sin olvidar que con el León suele enracharse en algún momento del torneo, a Javier Torrente parece llegarle muy pronto el agua al cuello, pues además de la desaprobación de la afición hay evidencias de que al interior del grupo las cosas no van muy bien. La Fecha 3 parece definitiva para el argentino.

Muy Liga MX

El Querétaro de Jaime Lozano se ha vuelto experto en eso de hacer ridículos. Tras ganar en el Estadio Azteca al América y quedar muy bien parado en la primera fecha del torneo, los Gallos Blancos hicieron uno de los grandes ridículos de los últimos años al caer en su casa 4-0 con Lobos BUAP. Perder siempre debe estar dentro del presupuesto de cualquier técnico, pero no ser goleado en tu cancha por el recién ascendido.

No se hagan...

No porque sea Liga de Ascenso debe pasar desapercibido lo que ocurre con UdeG. Ciertamente estrenan su proyecto de poner a jugar a los jóvenes de su cantera, pero no se puede dejar de lado que no han clasificado a las dos últimas Liguillas y que en este arranque de torneo ocupan el lugar 15 entre 16 participantes de la división de plata. Hay que tener memoria y recordar cómo es que este equipo desapareció un día del futbol mexicano....

EL VILLANO

Pardo tirándole a gris

Grupo Pachuca hizo mucho ruido recientemente con la contratación del capitán de la Selección de Japón -no importa que no esté para jugar-, sin embargo, últimamente no han dado mucho de qué hablar en la cancha y con los resultados de sus equipos. Los Tuzos, que se asumen como la gran cantera de México, jugaron el domingo con apenas un jugador surgido de sus fuerzas básicas, y bueno, del León ni hablamos...

LA FIGURA

Ceciliazos

2 goles hizo el paraguayo en la victoria del América en Pachuca, que de paso cortó una racha de 29 partidos de los Tuzos sin perder en su estadio. El guaraní, que se lesionó la temporada anterior, fue el gran ausente para Ricardo La Volpe el torneo anterior, y hoy es el gran referente de Miguel Herrera. Cecilio tiene el tipo para triunfar con las Águilas; condiciones de crack y cae mal sólo de verlo. Puede ser un ídolo en Coapa.