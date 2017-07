'Profe' cazafantasmas

El arranque de los rojinegros en el Apertura 2017 es síntoma del cumplimiento de la filosofía de trabajo del técnico José Guadalupe Cruz

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2017).- José Guadalupe Cruz no sólo tiene la misión de clasificar al Atlas a la Liguilla o de alejarlo de las llamas del descenso. El “Profe” sabe que también requiere de empezar a alejar los fantasmas que suelen rondar la Madriguera.

Poco a poco el michoacano ha logrado que su escuadra rompa con algunas situaciones incómodas que arrastraba el equipo. No ganaba de local, y ya es una escuadra sólida en casa. No ganaba fuera de casa, y empezó el torneo ganando en León, una cancha donde además no registraba triunfos desde 2004. Tenían olvidadas a sus fuerzas básicas, y hoy 35% de su plantilla son jóvenes salidos de su cantera.

El “Profe” sin falsas modestias y como político, hace el recuento de su administración. “Por historia y teniendo sólo una Liga en sus vitrinas, pareciera que la historia de este equipo se debiera repetir constantemente y sin embargo creo que hemos ido eliminando algunos fantasmas: hoy somos un equipo muy sólido en casa, ya ganamos partidos de visitante, y sobre todo estamos jugando con muchos jóvenes en pro de reactivar las fuerzas básicas”, aseguró, pero también dejó en claro que no es tiempo de poner las campanas a repicar. “Son apenas dos victorias y seis puntos, podría uno, contagiado de euforia decir ‘estamos para que nos pongan al más gallo’ y creo, que en cambio, debemos tener los pies bien puestos en la tierra”.

Cruz reconoce que en el Atlas es fácil ponerse objetivos altos, pero reconoce que es más complicado cumplirle a La Fiel.

“Siempre es importante jugar para ganar, y además conseguirlo. Nosotros trabajamos todas las semanas para lograrlo y la mentalidad de este grupo, independientemente de la posición que ocupemos en la tabla general o los porcentajes, siempre la mentalidad aquí es ir por todo. Tenemos muy claro que hay que superar lo hecho el campeonato anterior, y por consecuencia alcanzaremos los objetivos como clasificar o alejarnos en la tabla de cocientes”.

Daniel Arreola por su parte, no se pone freno en las ilusiones. “Todos queremos soñar, eso es algo que nadie nos puede negar y yo tengo mis expectativas muy altas con esta afición que se merece todo… híjole, la verdad se me eriza la piel cuando pienso en todo lo que podríamos lograr con este gran equipo. Hay que soñar, claro que sí, pero también ir paso a pasito”.

CASOS SIMILARES

CLAUSURA 2015

De la mano de Tomás Boy derrotaron a Tigres 1-0 en la Jornada 1 en el Universitario y en la Fecha 2 a Morelia 2-1 en el Estadio Jalisco. En ese entonces terminaron en cuarto lugar con 28 puntos, calificando a Cuartos de Final, en donde perdieron 4-1 con Chivas.

CLAUSURA 2011

El director técnico era Benjamín Galindo. En la Jornada 1 vencieron a Morelia 5-0 en el Jalisco y 2-1 a Querétaro en el Jalisco en la Fecha 2. Terminaron el torneo con 20 puntos en el lugar 11, por lo que no pudieron acceder a la Liguilla.

APERTURA 2006

Rubén Omar Romano dirigió al Atlas en aquel torneo. Vencieron a Pumas en el Jalisco 1-0 y luego golearon a Tecos también en el coloso de la Calzada Independencia con marcador de 6-1. Alcanzaron el sexto lugar con 27 puntos y cayeron ante América en Cuartos de Final.

VERANO 1998

Una de las mejores actuaciones que ha tenido Atlas en torneos cortos. Vencieron a Puebla en la Fecha 1 con marcador de 2-1 en el Cuauhtémoc y en la Jornada 2 derrotaron a Chivas 3-2 en el Clásico Tapatío. Terminaron el certamen en segundo lugar con 34 puntos y llegaron hasta Semifinales.

INVIERNO 1996

En el primer torneo corto de la historia del futbol mexicano, Atlas venció a Tecos 1-0 en la Jornada 1 en el 3 de Marzo y a Pachuca en la segunda fecha 5-1 en el Jalisco. Culminaron en séptimo lugar con 26 puntos y accedieron a Cuartos de Final, en donde Santos Laguna los eliminó.

EL ATLAS DEL 'PROFE'

RECUPERA LA CANTERA

Una de las canteras más productivas del futbol mexicano a lo largo de los años, ha sido la del Atlas, sin embargo durante un largo periodo de tiempo, estas Fuerzas Básicas carecieron de talentos que podían ser descubiertos para el primer equipo, sin embargo, el “Profe” Cruz la revivió y no obstante tener a nueve jugadores no nacidos en México, ha echado mano de elementos como Brayan Garnica, Cristian Calderón, Luis Reyes, Cristian González, Diego Cruz, Édgar Zaldívar, Joel Pérez, Jonathan Estrada, entre otros.

NO GANABAN DE VISITANTE

Los Zorros del Atlas tardaron más de nueve meses sin ganar un partido en calidad de visitante, su antecesor Gustavo Costas, por más que lo intentaba, simplemente veía cómo su equipo no podía entregar buenos resultados al respecto, sin embargo llegó el “Profe” Cruz y ahora Atlas es uno de los equipos más respetados en ese sentido, con victorias ante Cruz Azul, León, Querétaro y América.

FUERTES DE LOCAL

Atlas volvió prácticamente una fortaleza el Estadio Jalisco, y es que cuando el argentino Gustavo Costas, las cosas no salían en casa, sólo le ganaron a Pachuca en el Clausura 2016. Pero cuando llegó el “Profe”, de 17 juegos como local en un año futbolístico, es decir, Apertura 2016 y Clausura 2017, sólo perdieron dos, ante Chivas el Clásico Tapatío y ante Jaguares de Chiapas, en el último cotejo del torneo pasado.

Motivados gracias a la Fiel

La gran entrada que se dio el pasado viernes en el encuentro en el que Atlas le ganó a Pumas, ha dejado contento a Milton Caraglio, quien destacó la forma en la cual la afición se entrega al equipo y, eso dice, los obliga a mejorar más en su funcionamiento.

“Se hizo una gran partido, arrancamos dormidos pero lo supimos contrarrestar. Pumas fue intenso, pero reaccionamos a tiempo y manejamos bien el partido. Contento con el apoyo de la afición, la cual siempre estuvo alentando, eso nos motiva y queremos darle mucha alegría a la gente”.

Pese a que Caraglio no estará en el encuentro ante el América, en la Copa MX a jugarse mañana en el Estadio Azteca, aseguró que los Zorros están concentrados en este duelo, porque también en la Copa buscarán ser protagonistas.

“Tenemos el encuentro ante América de la Copa, queremos pelear también en este torneo. Nos vamos sintiendo mejor partido tras partido, nos vamos acoplando mejor y estamos en el camino de hacer buenas cosas”.

LA FRASE

“Estoy ilusionado, tengo motivos para entusiasmarme, pero no podemos despegar los pies de la tierra”.

José Guadalupe Cruz, DT Atlas