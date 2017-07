Milton Caraglio está feliz con la Fiel

El jugador destacó la forma en la cual la afición se entrega al equipo

GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2017).- La gran entrada que se dio el pasado viernes en el encuentro que Atlas le ganó a Pumas en la jornada dos del torneo Apertura 2017, ha dejado contento a Milton Caraglio, quien destacó la forma en la cual la afición se entrega al equipo, el apoyo durante todo el cotejo y eso dice, los obliga a mejorar más en su funcionamiento.



"Se hizo una gran partido, arrancamos dormidos pero lo supimos contrarrestar. Pumas fue intenso, pero reaccionamos a tiempo y manejamos bien el partido. Contento con el apoyo de la afición, la cual siempre estuvo alentando, eso nos motiva y queremos darle mucha alegría a la gente".



Pese a que Caraglio no estará en el encuentro ante el América, en la Copa MX a jugarse el miércoles en el Estadio Azteca, aseguró que están concentrados en este duelo, porque también en la Copa buscarán ser protagonistas.



"Tenemos el encuentro ante América de la Copa, queremos pelear también en este torneo. Nos vamos sintiendo mejor partido tras partido, nos vamos acoplando mejor y estamos en el camino de hacer buenas cosas".



Por su parte, Brayan Garnica, dijo que el equipo ante Pumas inició desconcentrado, pero conforme avanzó el cotejo pudieron equilibrarse para obtener un excelente resultado.



"Nos sorprendieron iniciando el partido, remamos contracorriente lo bueno es que se sacó el resultado porque no dejamos de pelear. Me siento más contento por la derecha, pero no tengo inconveniente en cambiar de banda, uno siempre se trata de acoplar para jugar y dar un buen rendimiento".



Tener seis unidades en el arranque del torneo, ser líder, no le dice nada a Garnica, porque lo difícil no es iniciar con el pie derecho, sino mantenerse y ante el Toluca, el próximo fin de semana en la jornada tres, la tarea será confirmar el buen paso con otro triunfo.



"Estamos contentos, tenemos una gran mentalidad, podemos hacer cosas grandes en el torneo, hemos dado dos pasos firmes en este campeonato, hay que seguir trabajando igual. Debemos ser más concentrados desde los primeros minutos, no fuimos tan verticales, pero siempre será mejor trabajar con una victoria que con una derrota".



